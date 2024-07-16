Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fenomena Aphelion Terjadi Pada Bulan Apa? Ini Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |11:06 WIB
Fenomena Aphelion Terjadi Pada Bulan Apa? Ini Jawabannya
Ilustrasi: Fenomena Aphelion terjadi bulan apa? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena Aphelion terjadi pada bulan apa? Ini jawabannya yang banyak orang belum ketahui.  Adapun, fenomena Aphelion ketika Bumi dalam orbitnya mengelilingi Matahari mencapai titik terjauh dari Matahari.

Hal tersebut terjadi karena orbit Bumi berbentuk elips.Namun, perubahan jarak Bumi ke Matahari bukan penyebab berubahnya suhu. Adapun suhu berhubungan dengan musim. Perubahan musim sendiri terjadi karena kemiringan sumbu rotasi Bumi pada porosnya.

Lantas fenomena Aphelion terjadi pada bulan apa? Ini jawabannya yakni pada Juli tahun 2024. Sebab, pada 6 Juli 2023, Bumi akan mencapai titik orbitnya saat berada pada posisi terjauh dari matahari.

Dalam arti tertentu, planet kita seperti berada di puncak bukit gravitasi dan kemudian mulai jatuh ke arah Matahari hingga 2 Januari 2024. Saat ia mencapai titik terdekatnya. Kemudian siklus tersebut akan dimulai lagi, dengan momentum Bumi yang membawanya semakin menjauh dari Matahari hingga planet tersebut kembali mencapai jarak maksimumnya lagi.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Riset Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Andi Pangeran dengan tegas membantah kalau fenomena Aphelion bisa membuat Bumi sangat dingin.

Fenomena Aphelion adalah kondisi di mana Bumi punya jarak paling jauh dari Matahari.

"Bumi mencapai jarak terjauhnya dari Matahari pada 4 Juli 2022 dengan jarak 152.098.455 Km. Sejak 1800, terjadinya fenomena Aphelion dalam 200 tahun terakhir selalu berlangsung pada Juli," kata Andi pada 2022.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178638//cuaca_di_jabodetabek-CcI7_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136//cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133//hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879//viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036//hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807//cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement