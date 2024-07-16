Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

FMC XL SATU Fiber Terus Jangkau Pelosok Desa, Kini Morowali

Fetra Hariandja , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:34 WIB
FMC XL SATU Fiber Terus Jangkau Pelosok Desa, Kini Morowali
PT XL Axiata terus ekspansi membangun jaringan di daerah pelok Indonesia/Foto: XL Axiata
A
A
A

MAKASSAR - Masyarakat Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kini sudah terhubung dangan jaringan internet. PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memastikan mulai awal Maret 2024 jaringan FMC XL SATU Fiber berjalan dengan maksimal di Morowali.

Morowali menjadi kota/kabupaten ke-3 di Sulawesi Tengah yang telah terjangkau layanan konvergensi ini. Di seluruh Sulawesi, XL SATU telah menjangkau 9 kota/kabupaten.

Caretaker XL Axiata area Sulawesi Mozes H. Baottong, mengatakan perluasan jaringan XL SATU Fiber secara agresif karena permintaan layanan internet rumah di berbagai daerah meningkat. Potensi pasar untuk layanan konvergensi di Sulawesi sangat besar karena digitalisasi di semua bidang juga telah menjangkau hingga ke pelosok daerah, termasuk Morowali.

Sampai saat ini penetrasi XL Satu telah mencapai sekitar 30 persen. Morowali juga merupakan pasar yang menjanjikan karena daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Perekonomian di daerah ini terutama digerakkan oleh keberadaan industri pertambangan nikel. Selain itu, tingkat literasi masyarakat yang semakin tinggi juga mendorong meningkatkan kebutuhan layanan internet yang berkualitas.

Tersedianya layanan XL Satu Fiber di area-area baru tersebut memungkinkan masyarakat setempat mendapatkan kemudahan akses layanan internet rumah berbasis fixed broadband dan sekaligus mobile broadband dalam satu paket.

Pelanggan XL SATU Fiber akan bisa lebih fleksibel dalam mengakses internet baik di rumah maupun di luar rumah sehingga produktivitas mereka pun bisa lebih dimaksimalkan lagi dan 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/54/3157156//ilustrasi-PYoT_large.jpg
Cara Registrasi Kartu XL Lengkap dengan Aktivasi dan Persyaratannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136656//pendapatan_xlsmart-DsxT_large.jpg
Pendapatan Rp8,6 Triliun, XLSmart Raup Laba Rp388 Miliar di Kuartal I-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131749//xlsmart-xgoj_large.jpg
XLSmart Jamin Tak Ada Gangguan Usai Merger XL Axiata dan Smartfren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/54/3130201//xl_axiata-3DRi_large.jpg
Lewat Teknologi Biometrik, XL Axiata Dukung Pemutakhiran Data demi Cegah Penyalahgunaan Nomor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/54/3129405//ilustrasi-XWDr_large.jpeg
XL Axiata Catat Kenaikan Trafik 21% Selama Libur Ramadan dan Idul Fitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126561//xl_mudik-iFum_large.jpg
Mudik Gratis 2025, XL Berangkatkan Mitra Pengecer dan Karyawan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement