FMC XL SATU Fiber Terus Jangkau Pelosok Desa, Kini Morowali

MAKASSAR - Masyarakat Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kini sudah terhubung dangan jaringan internet. PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memastikan mulai awal Maret 2024 jaringan FMC XL SATU Fiber berjalan dengan maksimal di Morowali.

Morowali menjadi kota/kabupaten ke-3 di Sulawesi Tengah yang telah terjangkau layanan konvergensi ini. Di seluruh Sulawesi, XL SATU telah menjangkau 9 kota/kabupaten.

Caretaker XL Axiata area Sulawesi Mozes H. Baottong, mengatakan perluasan jaringan XL SATU Fiber secara agresif karena permintaan layanan internet rumah di berbagai daerah meningkat. Potensi pasar untuk layanan konvergensi di Sulawesi sangat besar karena digitalisasi di semua bidang juga telah menjangkau hingga ke pelosok daerah, termasuk Morowali.

Sampai saat ini penetrasi XL Satu telah mencapai sekitar 30 persen. Morowali juga merupakan pasar yang menjanjikan karena daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Perekonomian di daerah ini terutama digerakkan oleh keberadaan industri pertambangan nikel. Selain itu, tingkat literasi masyarakat yang semakin tinggi juga mendorong meningkatkan kebutuhan layanan internet yang berkualitas.

Tersedianya layanan XL Satu Fiber di area-area baru tersebut memungkinkan masyarakat setempat mendapatkan kemudahan akses layanan internet rumah berbasis fixed broadband dan sekaligus mobile broadband dalam satu paket.

Pelanggan XL SATU Fiber akan bisa lebih fleksibel dalam mengakses internet baik di rumah maupun di luar rumah sehingga produktivitas mereka pun bisa lebih dimaksimalkan lagi dan

(Fetra Hariandja)