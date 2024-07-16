Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Model Baru CRF1100L Africa Twin Tantang para Petualang Sejati

Fetra Hariandja , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:03 WIB
Model Baru CRF1100L Africa Twin Tantang para Petualang Sejati
Model baru Honda CRF1100L Africa Twin memberi tantangan baru bagi Anda yang suka berpetualang/Foto: AHM
A
A
A

JAKARTA – Model terbaru dari CRF1100L Africa Twin dengan desain dan dan performa lebih besar resmi mengaspal. PT Astra Honda Motor (AHM) menjawab kebutuhan pecinta big bike adventure di Indonesia.

Garis desain baru memberikan kesan lebih garang berciri khas tampilan motor petualangan. Kemudian dikombinasikan racikan mesin baru yang lebih bertenaga.

 CRF1100L Africa Twin terbaru ini memiliki mesin anyar berkapasitas 1.084 cc 4 stroke SOHC dengan konfigurasi parallel twin-cylinder berpendingin cairan yang lebih bertenaga. Tentunya mampu menghasilkan tenaga lebih maksimal yaitu 75kW @7500 rpm dan torsi puncak lebih besar mencapai 112 Nm @6000 rpm.

Kompresi mesin model ini juga meningkat menjadi 1:10,5 dengan karakter tenaga yang kuat di semua putaran mesin. Pengaplikasian 4+2 riding mode tetap dipertahankan, memberikan kebebasan bagi pengendara untuk memilih mode yang sesuai dengan jalanan yang dihadapi yaitu mode tour, urban, gravel dan off-road.

Sedangkan untuk 2 riding mode tambahan memberikan pilihan yang dapat diatur sendiri oleh pengendara dalam menyesuaikan kebutuhannya dalam berkendara.

Selain itu, CRF1100L Africa Twin kini juga dilengkapi fitur canggih terbaru di bagian suspensi yang menggunakan Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (EERA) inverted front suspension. Suspensi ini memungkinkan pengendara memilih pengaturan yang paling sesuai dengan keinginannya secara elektronik.

Suspensi tersebut dapat diatur dengan 4 pengaturan preload mulai dari berkendara sendiri, hingga berboncengan dengan bagasi. Fitur teranyar ini diduetkan dengan keseluruhan desain terbaru yang lebih ramping, memudahkan pengendara mengendalikan sepeda motor lebih baik di berbagai medan.

 

Halaman:
1 2
      

