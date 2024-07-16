Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa harga Bugatti Divo di Indonesia? Segini Uang yang Perlu Disiapkan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:28 WIB
Berapa harga Bugatti Divo di Indonesia? Segini Uang yang Perlu Disiapkan
Harga Bugatti Divo di luar negeri mencapai ratusan miliar jika dikonversi ke dalam rupiah. (Foto: Bugatti)
JAKARTA - Berapa harga Bugatti Divo di Indonesia? Angkanya dipastikan mencapai miliaran rupiah. Bahkan, jika mengacu pada kurs dollar sekarang ini harga Bugatti Divo bisa bikin geleng kepala. Bugatti Divo masuk dalam daftar mobil termahal di dunia. Dengan kemewahan yang dimiliki, membuat tidak semua orang bisa memiliki kendaraan ini. Dari sisi spesikasi, mobil ini memiliki mesin yang luar biasa. 

Kelahiran Bugatti Divo mengejutkan seluruh dunia dengan gayanya berani, yang merupakan ode pembangunan bodi karena terlihat seperti mobil dari film fiksi ilmiah. Tapi, sebagai sebuah kendaraan, model ini tidak kekurangan fitur kenyamanan, keamanan, dan teknologi, dengan masih mempertahankan gaya mewah.

Mesin Bugatti Divo

Mengutip dari autoevolution, mesin Divo adalah powertrain W16 yang luar biasa. Motor quad-turbocharged 8.0 liter, bekerja sama dengan DSG tujuh kecepatan dan penggerak semua roda, mengeluarkan 1.479 tenaga kuda (1.500 ps/1.103 kW ). 

Harga mobil Bugatti Divo

Output tersedia pada 6.700 rpm, dan antara 2.000 dan 6.000 rpm, ia mengembangkan torsi 1.180 pound-foot (1.600 Nm). Hyper GT antarbenua ini membutuhkan 2,4 detik untuk akselerasi 0-62 mph (0 hingga 100 kpj), dan kecepatan tertingginya dibatasi secara elektronik hingga 236 mph atau 380 kpj.

 

Halaman:
1 2
      
