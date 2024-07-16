Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Brio Bekas Sekarang, Mulai Varian E sampai Satya

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:49 WIB
Segini Harga Mobil Brio Bekas Sekarang, Mulai Varian E sampai Satya
Harga mobil Briio bekas masih banyak dicari penggemar produksi mobil asal Jepang tersebut.
A
A
A

JAKARTA - Harga mobil Brio bekas sekarang di bulan Juli bervariasi tergantung pada banyak faktor, paling umum biasanya ditentukan usia dan kondisi kendaraan. Termasuk juga untuk mobil Brio bekas. Brio masih menjadi mobil yang menarik pembeli pertama.

Menurut data penjualan Penjualan Gaikindo, Brio menempati posisi pertama penjualan Honda di periode Januari hingga Juni 2024. Brio mencatatkan total penjualan sebanyak 25.625 unit dan berkontribusi terhadap penjualan Honda sebesar 49,5% keseluruhan.

Tidak berlebihan jika untuk bekasnya, Brio menjadi buruan. Honda Brio sendiri resmi diluncurkan PT Honda Prospect Motor (HPM) untuk melengkapi line-up Honda di segmen hatchback city car di pasar otomotif Indonesia pdaa 2012.  

Honda Brio bermodalkan mesin i-VTEC SOHC berkapasitas 1,3 liter dengan 4 silinder. Mesin mampu menghasilkan tenaga 100 PS, termasuk terbesar di kelasnya. Brio menerapkan teknologi Drive By Wire (DBW), Grande Logic Control, dan Shift Hold Control. Mesin dipadukan dengan pilihan transmisi manual dan otomatis lima percepatan (5AT). 

Desain Honda Brio dirancang memberikan visibilitas yang luas dari dalam kabin. Pilar depan terlihat ramping, dengan jendela depan, samping dan belakang yang berukuran lebar. Desian ini mampu meminimalisir blind spot pengemudi saat berkendara.

 

 
Segini Harga Mobil Brio Bekas Sekarang 

