Neta X Bakal Meluncur di GIIAS 2024, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasinya

JAKARTA - PT Neta Auto Indonesia (NAI) bakal meluncurkan mobil listrik terbarunya yakni Neta X, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli. Ini menjadi mobil listrik ketiga mereka setelah Neta V dan Neta V-II.

Managing Director Neta Auto Indonesia, Jerry Huang mengatakan, Neta X dihadirkan untuk memenuhi ekspektasi konsumen Indonesia. Pasalnya, mobil listrik ini hadir dengan teknologi canggih dan bakal memberikan kenyamanan.

"Neta X hadir sebagai jawaban bagi para konsumen yang menginginkan mobil listrik dengan teknologi tinggi dan kenyamanan maksimal untuk perjalanan sehari-hari," kata Jerry di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

Mobil listrik Neta X dipajang di sela aktivitas media test drive Neta V-II, di Bandung, pada 10 Juli 2024. Soal harga, belum ada informasi lebih lanjut mengenai banderol yang akan ditetapkan untuk SUV ramah lingkungan tersebut.

"Mengenai harga, nanti di GIIAS. Sabar sepekan lagi. Pasti kita akan umumkan di sana," ujar Jerry.

Sebagai informasi, di China, Neta X di banderol 229.800 Hong Kong dolar atau setara Rp476,3 juta. Saat masuk ke Indonesia, mobil listrik ini akan diproduksi pada fasilitas pabrik Handal Indonesia Motor (HIM) seperti Neta V dan Neta V-II.