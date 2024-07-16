Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hoki, Pria Ini Dapat Mitsubishi XForce Usai Beli Ban 

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:38 WIB
Hoki, Pria Ini Dapat Mitsubishi XForce Usai Beli Ban 
Hoki, pria ini dapat Mitsubishi XForce usai dapat ban
A
A
A

JAKARTA - Pria asal Denpasar, Bali, Aurelius Wisnu Dharma Narandika, mendapat rezeki nomplok. Pasalnya, saat membeli sepaket ban, ia malah berhak membawa pulang satu unit mobil Mitsubishi XForce senilai Rp400 jutaan.

Belum lama ini, PT Sumi Rubber Indonesia (SRI) selaku produsen ban Dunlop di Indonesia, mengadakan program khusus untuk konsumen Tanah Air. Program itu digelar selama tiga bulan, mulai 1 Maret hingga 31 Mei 2024.

Pada akhir bulan lalu, para pemenang dengan total ratusan hadiah untuk dibagikan ke konsumen yang beruntung, termasuk SUV Mitsubishi XForce. 

"PT Sumi Rubber Indonesia dengan senang dan bangga membuka acara pengundian Kejutan Dunlop. End user promo ini merupakan wujud dari Dunlop untuk memberikan experience baru bagi konsumen dalam memiliki ban Dunlop," ujar Tomohiro Senna selaku Sales & Marketing Director Dunlop Indonesia, dalam keterangan resmi.

Untuk mengikuti program tersebut sangat mudah, konsumen hanya perlu melakukan pembelian dua ban pada toko resmi di seluruh Indonesia. Nantinya, mereka mendapat nomor undian dan berlaku kelipatan maksimal enam ban.

Hadiahnya berupa lima LED TV 50 inch, 10 unit sepeda motor, tiga unit iPhone 15 Pro, dan puncaknya, satu unit Mitsubishi XForce yang harganya berkisar Rp400 jutaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
