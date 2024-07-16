The New Kia Seltos dengan Mesin Turbo Siap Meluncur pada GIIAS 2024

JAKRTA - Dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang akan diselenggarakan pada 18-28 Juli 2024, PT Kreta Indo Artha (KIA), selaku agen pemegang merek Kia di Indonesia, akan menghadirkan The New Kia Seltos. Ini merupakan versi penyegaran dari model yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2020.

The New Kia Seltos tersedia dalam 2 pilihan varian mesin, yaitu Kia Seltos Premiere 1.5 Turbo dan Kia Seltos Premiere 1.5 yang dapat mulai dipesan di GIIAS 2024.

“Sejak pertama kali hadir di Indonesia pada 2020, Kia Seltos telah menjadi pionir compact SUV yang dilengkapi fitur berkendara yang berlimpah dan mengadopsi mesin turbo sebagai jantung pacunya. Hal tersebut tentunya tetap kami pertahankan di versi penyegarannya yang kini hadir dengan pilihan mesin 1.500 cc dan 1.500 cc turbo dan sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif ADAS serta beragam fitur penunjang kenyamanan yang modern,” kata Marketing & Development Division Head PT Kreta Indo Artha (KIA), Ario Soerjo, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Di sisi eksterior, The New Kia Seltos hadir tampilan yang lebih segar dan terdapat sentuhan New Tiger Nose Grille dan headlamp LED Star Map Lighting. The New Kia Seltos dibekali velg 17 inch dengan desain yang baru serta profil ban 215/60.

Beralih ke interiornya, Kia menyematkan Panoramic Sunroof yang menambah kesan lapang pada kabin ketika tirainya dibuka. Fitur baru ini pun menghadirkan nuansa mewah.

Selain itu, ubahan terlihat pada penggunaan Panoramic Wide Display yang terdiri atas layar instrument full digital berukuran 10,25 inch dengan layar infotainment yang juga berukuran 10,25 inch. Terdapat juga Head Up Display yang dapat memberikan informasi tambahan bagi pengemudi saat berkendara.