JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 bakal digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli. Setidaknya ada 40 jadwal peluncuran kendaraan bermotor di ajang tahunan berskala internasional itu.

Pada gelaran kali ini, GIIAS 2024 diikui 55 merek kendaraan bermotor dengan menggunakan area seluas 120.000 meter persegi.

Sejumlah merek-merek mobil yang ikut meramaikan GIIAS 2024 meliputi Audi, Baic, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, GWM, Honda, Hyundai, Jetour, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, dan Wuling. Merek-merek kendaraan komersial yang juga turut hadir yakni meliputi DFSK, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Trucks.

Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsyah mengatakan, pameran GIIAS 2024 akan menjadi ajang peluncuran setidaknya 40 kendaraan baru. Peluncuran itu berstatus World Premier dan Asian Premier.

"Akan banyak launching kendaraan baru, saya dengar bisikan sudah sampai 40 kendaraan yang akan launching di pameran ini dan tiga kendaraan konsep," kata Rizwan saat konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berikut daftar mobil yang akan meluncur di GIIAS 2024:

BMW

BMW setidaknya akan menghadirkan lima kendaraan terbaru, yang termasuk sedan bisnis terlaris di dunia. Ada juga varian lainnya dengan perfroma tinggi. Produsen asal Jerman ini juga akan memasukkan varian terbaru BMW M dalam bentuk hybrid.



BYD : BYD M6

Chery : Tiggo 8, Tiggo Hybrid

GWM : Haval Jolion HEV

Hyundai : All New Kona EV, Ioniq 5 N

Jaecoo : Jaecoo J7

Jetour : Jetour Dashing

Kia : New Kia Seltos