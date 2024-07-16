Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Adi Putro Bawa 9 Bus Baru di GIIAS 2024, Mewah Berbalut Cat Emas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |17:03 WIB
Adi Putro Bawa 9 Bus Baru di GIIAS 2024, Mewah Berbalut Cat Emas
Karoseri Adi Putro bawa 9 bus baru ke GIIAS 2024. (tangkapan layar/Youtube Adi Putro Official)
JAKARTA - Karoseri Adiputro bakal meramaikan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli. Perusahaan manufaktur asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, itu bakal membawa 9 bus baru ke GIIAS 2024. 

Sebagai informasi, GIIAS 2024 akan diramaikan 3 perusahaan karoseri ternama di Indonesia, seperti Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Ketiganya bakal memamerkan rancangan bus terbaru berteknologi tinggi.

Keroseri Adiputro total memamerkan sembilan bus di GIIAS 2024. Hal ini sebagaimana dilihat dari unggahan video di kanal YouTube Adi Putro Official. Seluruh bus tersebut dikirimkan dari kantor PT Panca Karyadi Putra, Bekasi, menuju ICE BSD City, Tangerang.

Uniknya, hampir seluruh bus yang akan dipamerkan menggunakan cat emas yang dihias livery motif batik mega mendung dari Jawa Barat. Hanya ada satu bus berkelir merah yang juga dipasang motif batik mega mendung pada bodi sampingnya.

Masing-masing bus yang dibawa karoseri Adiputro menggunakan bodi Jetbus 5 Jumbo sasis Mitsubishi FE71L, Jetbus 5 BigBenz  dengan sasis Mercedes-Benz OF917, Jetbus 5 MD sasis Mercedes-Benz OF917, dan Jetbus 5 MHD SG dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro4.

Kemudian ada Jetbus 5 SHD SG dengan sasis Hino RM280 ABS, Jetbus 5 MHD DCSG sasis Mercedes-Benz OH 1626L Euro4, Jetbus 5 MHD DC sasis Mercedes-Benz OH 1626L Euro4, Jetbus 5 SDD dengan sasis Scania K410CB Euro5, serta Jetbus5 SDD pakai sasis Mercedes-Benz O500RSD 2445.

 

