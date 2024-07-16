Bangun Pabrik di Indonesia, VinFast Dituntut Penuhi TKDN 40 Persen

JAKARTA – Produsen mobil listrik VinFast melakukan investasi di Indonesia dengan membangun pabrik perakitan di Subang, Jawa Barat. Pabrik yang ditargetkan mulai beroperasi tahun depan ini merupakan pabrik pertama VinFast di kawasan ASEAN di luar Vietnam, dan dituntut dapat memenuhi nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen.

Pembangunan pabrik ini merupakan komitmen VinFast dalam memenuhi syarat dalam memasarkan kendaraannya di Indonesia. Perusahaan asal Vietnam ini menggelontorkan investasi senilai USD200 juta atau setara Rp3,23 triliun, dengan target produksi sebanyak 50 ribu unit setahun.

Putu Juli Ardika, Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) mengatakan pabrik ini diharapkan bisa memenuhi nilai TKDN 40 persen. Mengingat pabrik ini dilengkapi dengan banyak fasilitas yang dapat menunjang penggunaan konten lokal.

"Memang VinFast ini satu model yang ASEAN. Di mana semua negara di ASEAN itu akan mendukungnya. Sehingga TKDN-nya juga akan tinggi, maksimal lah," kata Putu kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

"Kita juga sudah mendukung lewat kehadiran industri komponen yang sudah ada sehingga kita harapkan dia akan jauh lebih tinggi daripada pabrikan yang lain. Paling tidak, itu nanti masuk 40 persen," lanjutnya.

Saat ini VinFast sudah memasarkan sejumlah dua modelnya di Indonesia, yakni VF e34 dan VF 5, yang diimpor secara utuh dari Vietnam dengan konfigurasi setir kanan. Tapi, belum diketahui apakah kedua model tersebut nantinya akan diproduksi secara lokal atau akan menghadirkan model baru.