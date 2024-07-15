Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Sebut Huawei Kembangkan Ponsel Lipat Tiga Pertama di Dunia, Layarnya 10 Inci

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:53 WIB
Bocoran Sebut Huawei Kembangkan Ponsel Lipat Tiga Pertama di Dunia, Layarnya 10 Inci
Foto: Reuters.
A
A
A

RAKSASA teknologi China, Huawei dikabarkan sedang mengembangkan smartphone lipat tiga yang akan memiliki layar utama berukuran besar. Ponsel ini bisa bersaing dengan tablet di pasar termasuk varian iPad Apple yang lebih kecil.

Sejauh ini perangkat tersebut belum dikonfirmasi oleh perusahaan dan saat ini dikatakan sedang dalam pengembangan. Meskipun nama modelnya juga tidak diketahui, beberapa fitur layar dari ponsel pintar tersebut sebelumnya telah dibocorkan oleh seorang tipster, dengan jadwal peluncuran ponsel lipat tersebut juga telah bocor, demikian dilaporkan Gadget360.

Menurut postingan Weibo oleh tipster Fixed Focus Digital, Huawei berencana memperkenalkan ponsel lipat tiga pada akhir tahun ini. Ponsel ini diharapkan menjadi ponsel lipat tiga pertama di dunia dan bocorannya menunjukkan bahwa ponsel tersebut pada akhirnya akan menggantikan ponsel pintar lipat saat ini dan bahkan bersaing dengan tablet yang banyak digunakan seperti iPad.

Berdasarkan bocoran, handset lipat tiga Huawei diperkirakan tidak akan diproduksi secara massal. Kemungkinan harganya mahal dan stoknya terbatas. Perusahaan tersebut kemungkinan besar bertujuan untuk mendemonstrasikan kemajuan teknologi pada produknya, menurut tipster tersebut.

 

