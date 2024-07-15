Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Cara Pre-Order Galaxy Z Paket BundlingMAX dengan Bonus eSIM & Paket Data

Redaksi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |11:30 WIB
Begini Cara Pre-Order Galaxy Z Paket BundlingMAX dengan Bonus eSIM & Paket Data
Masyarakat dimudahkan dengan Pre-Order Galaxy Z Paket BundlingMAX/Foto: Telkomsel
JAKARTA – Kehadiran Samsung Galaxy Z Foldable, yakni Fold6 dan Flip6 membuat masyarakat penasaran. Banyak yang mencari tahu bagaimana cara membeli smartphone lipat asal Korea Selatan tersebut.


Tidak perlu khawatir, Telkomsel bersama Samsung membuka pre-order eksklusif untuk serie Fold6 dan Flip6. Sejak 10 Juli 2024, seluruh pelanggan dan masyarakat bisa menikmati penawaran eksklusif melalui channel offline dan online. 
Setiap pre-order dilengkapi layanan eSIM Telkomsel yang memudahkan aktivasi kartu tanpa fisik. Layanan eSIM tersebut dilengkapi bonus kuota data hingga 150 GB yang berlaku selama 12 bulan.


Paket BundlingMAX Galaxy ini dirancang memenuhi kebutuhan data masyarakat yang semakin meningkat. Kemudian memberikan pengalaman hiburan digital secara menyeluruh.


“Kami sangat antusias menghadirkan kombinasi dari penawaran paket bundling Samsung Galaxy Z Fold6 dan Flip6 ini kepada seluruh pelanggan. Penawaran ini tidak hanya memberikan akses ke perangkat premium dari Samsung, tetapi dilengkapi layanan eSIM Telkomsel. Kemudian dilengkapi tambahan kuota data yang memungkinkan pelanggan untuk dapat menikmati berbagai layanan digital," Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng dalam rilisnya, Senin (15/7/2024).


Lo Khing Seng, Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia menambahkan, Fold6 dan Flip6 dengan pembaruan fitur Galaxy AI membantu penggunanya membuka peluang baru dengan jaringan broadband terluas di Indonesia.


"Kerjasama dengan Telkomsel melalui bundle eSIM mendukung gaya hidup pengguna Galaxy Z Fold6 dengan produktivitas tinggï. Sementara, Galaxy Z Flip6 membuat pengguna aktif berkreasi melalui konten digital di sosial media,” papar Seng.

(Fetra Hariandja)

      
