2 Aplikasi Untuk Melacak Nomor WhatsApp Orang Lain

JAKARTA - Perkembangan teknologi saat ini terus mendorong penggunaan perangkat apapun untuk menjadi salah satu kebutuhan penting di dunia digital saat ini. Misalnya seperti teknologi saat ini yang memudahkan siapapun untuk melacak nomor WhatsApp orang lain.

Ada beberapa tujuan mengapa banyak orang ingin melacak WhatsApp orang lain, misalnya untuk mengetahui apakah nomor tersebut nomor aman atau justru nomor penipuan, selain itu dapat digunakan untuk melacak lokasi kerabat hingga bertujuan untuk menyadap WhatsApp orang lain.

Berikut adalah 2 aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk melacak nomor WhatsApp orang lain:

2 Aplikasi yang Dapat Digunakan untuk Melacak Nomor WhatsApp Orang Lain:

1. GetContact

Getcontact merupakan aplikasi yang cocok untuk melacak informasi nomor WhatsApp orang, tentu aplikasi ini lebih berguna ketika kalian merasa khawatir jika salah satu nomor WhatsApp merupakan oknum penipu.

Pertama, download Getcontact di Play Store ataupun App Store Setelah itu, buka aplikasi jika sudah terinstal, lalu terima seluruh izin akses ke kontak ponsel kalian. Untuk masuk, kalian bisa verifikasi dengan akun telegram maupun WhatsApp Lalu akan muncul notifikasi dari salah satu aplikasi tersebut, lalu klik link yang diterima untuk mengaktifkan akun Getcontact kalian. Untuk melacak nomor WhatsApp, buka kolom pencarian lalu ketik nomor WhatsApp yang ingin dilihat. Lalu akan muncul berbagai tag dari nomor tersebut yang diberikan pengguna lain, lalu klik “more tags” untuk mengetahui lebih lengkap informasi nomor tag tersebut.

Aplikasi ini cocok untuk melacak nomor WhatsApp yang belum kalian save, bahkan jika kalian curiga dengan pasangan, kalian bisa melihat nomor WhatsApp pasangan kalian dan melihat apa sebutan orang lain terhadap WhatsApp pasangan kalian.