JAKARTA - Perkembangan teknologi saat ini terus mendorong penggunaan perangkat apapun untuk menjadi salah satu kebutuhan penting di dunia digital saat ini. Misalnya seperti teknologi saat ini yang memudahkan siapapun untuk melacak nomor WhatsApp orang lain.
Ada beberapa tujuan mengapa banyak orang ingin melacak WhatsApp orang lain, misalnya untuk mengetahui apakah nomor tersebut nomor aman atau justru nomor penipuan, selain itu dapat digunakan untuk melacak lokasi kerabat hingga bertujuan untuk menyadap WhatsApp orang lain.
Berikut adalah 2 aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk melacak nomor WhatsApp orang lain:
Getcontact merupakan aplikasi yang cocok untuk melacak informasi nomor WhatsApp orang, tentu aplikasi ini lebih berguna ketika kalian merasa khawatir jika salah satu nomor WhatsApp merupakan oknum penipu.
Aplikasi ini cocok untuk melacak nomor WhatsApp yang belum kalian save, bahkan jika kalian curiga dengan pasangan, kalian bisa melihat nomor WhatsApp pasangan kalian dan melihat apa sebutan orang lain terhadap WhatsApp pasangan kalian.