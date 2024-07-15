WhatsApp Android Uji Coba Fitur Terjemahan Langsung, Chat dengan Bahasa Asing Bakal Lebih Mudah

JAKARTA - WhatsApp dilaporkan sedang menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna menerjemahkan pesan dalam bahasa lain. Fitur terjemahan langsung (live translate) ini dikatakan berfungsi melalui pemrosesan di perangkat dan mungkin menggunakan teknologi terjemahan langsung Google.

Hal ini dilaporkan dalam versi beta aplikasi WhatsApp untuk Android. Perkembangan ini terjadi setelah fitur lain terlihat di WhatsApp beta yang dapat menghadirkan transkripsi langsung untuk pesan suara.

Menurut pelacak fitur WABetaInfo, fitur terjemahan langsung untuk pesan berfungsi di perangkat, artinya data disimpan secara lokal dan bukan dikirim ke server cloud. Melalui itu, pengguna mungkin dapat menerjemahkan pesan di platform pesan instan. Fitur tersebut dilaporkan di aplikasi WhatsApp untuk Android versi 2.24.15.8.

Dilansir Gadget360, pengguna mungkin harus mengunduh paket bahasa untuk mengakses fitur ini. Dikatakan bahwa awalnya terbatas pada bahasa Inggris dan Hindi, dengan dukungan untuk lebih banyak bahasa diharapkan di masa depan. WABetaInfo berspekulasi bahwa terjemahan dapat terjadi secara otomatis dalam obrolan, yang berarti pengguna tidak perlu keluar dari aplikasi untuk mendapatkan terjemahan pesan teks.

WABetaInfo mengklaim bahwa opsi transkripsi langsung tidak tersedia bahkan untuk penguji beta karena masih dalam pengembangan. Dengan demikian, mereka yang menggunakan WhatsApp untuk Android beta versi terbaru melalui program Google Play Beta mungkin tidak dapat mengaksesnya.