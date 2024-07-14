Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OpenAI Diam-Diam Kembangkan AI Jenis Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:50 WIB
OpenAI Diam-Diam Kembangkan AI Jenis Baru
OpenAI. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - OpenAI, pencipta asisten virtual ChatGPT, sedang mengerjakan pendekatan baru terhadap teknologi kecerdasan buatannya, menurut laporan Reuters.

Sebagai bagian dari proyek tersebut, yang diberi nama kode 'Strawberry', perusahaan yang didukung Microsoft ini mencoba untuk secara drastis meningkatkan kemampuan penalaran model-modelnya, kata badan tersebut dalam sebuah artikel pekan lalu.

Cara kerja Strawberry adalah “rahasia yang dijaga ketat” bahkan di dalam OpenAI sendiri, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Sumber tersebut mengatakan bahwa proyek tersebut melibatkan “cara khusus” dalam memproses model AI setelah model tersebut dilatih sebelumnya pada kumpulan data yang luas. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kecerdasan buatan tidak hanya menghasilkan jawaban atas pertanyaan, namun juga membuat rencana ke depan untuk melakukan apa yang disebut “penelitian mendalam,” dengan menavigasi internet secara mandiri dan andal, sumber tersebut menjelaskan.

Reuters mengatakan pihaknya telah meninjau dokumen internal OpenAI, yang merinci rencana bagaimana perusahaan Amerika Serikat (AS) tersebut dapat menggunakan Strawberry untuk melakukan penelitian. Namun, badan tersebut mengatakan belum dapat menentukan kapan teknologi tersebut akan tersedia untuk umum. Sumber tersebut menggambarkan proyek tersebut sebagai “pekerjaan yang sedang berjalan.”

Saat membahas masalah ini, juru bicara OpenAI mengatakan kepada Reuters: “Kami ingin model AI kami melihat dan memahami dunia lebih seperti yang kita [manusia] lakukan. Penelitian berkelanjutan terhadap kemampuan AI baru adalah praktik umum di industri ini, dengan keyakinan bersama bahwa sistem ini akan semakin baik dalam penalaran seiring berjalannya waktu.” Juru bicara tersebut tidak menyapa Strawberry secara langsung dalam tanggapannya.

Model bahasa AI besar saat ini mampu meringkas sejumlah besar teks dan menyusun prosa yang koheren lebih cepat dibandingkan manusia, namun biasanya kesulitan dengan solusi akal sehat yang intuitif bagi manusia. Ketika hal ini terjadi, model sering kali “berhalusinasi” dengan mencoba menampilkan informasi palsu atau menyesatkan sebagai fakta.

Para peneliti yang berbicara dengan Reuters mengatakan bahwa penalaran, yang sejauh ini tidak dapat diterapkan pada model AI, adalah kunci kecerdasan buatan mencapai tingkat manusia atau manusia super.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178527//ilustrasi-SJub_large.jpg
YouTube Luncurkan Tool Pendeteksi, Lindungi Kreator dari Deepfake Buatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178505//menkeu_purbaya-Nexs_large.jpg
Sidak Bea Cukai Lagi, Purbaya Bakal Benahi Sistem Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178407//openai_atlas-W3wX_large.jpg
OpenAI Luncurkan Peramban Bertenaga AI, Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178343//ilustrasi-8JCP_large.jpg
Meta Segera Larang Perusahaan AI Tawarkan Akses Chatbot Via WhatsApp Business API
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178309//ilustrasi-DeFn_large.jpg
Tak Perlu Lagi Teknisi, Apple Kini Pelajari AI untuk Perbaiki Bug Perangkat Lunak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177655//chatgpt-Hl5m_large.jpg
Pengguna Harian ChatGPT Menurun, Mulai Kalah Saing dari Gemini?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement