Elon Musk Umumkan Dukungan untuk Donald Trump Pasca Penembakan di Kampanye Pennsylvania

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |12:40 WIB
Elon Musk Umumkan Dukungan untuk Donald Trump Pasca Penembakan di Kampanye Pennsylvania
Foto: Tangkapan Layar/X @elonmusk.
A
A
A

MILIARDER CEO Tesla, Elon Musk, untuk pertama kalinya secara terbuka mendukung Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), menyebut mantan presiden Partai Republik itu "tangguh". Dukungan ini diberikan Musk setelah Trump selamat dari upaya pembunuhan pada kampanye di Pennsylvania, Sabtu, (13/7/2024).

Musk, orang terkaya di dunia, memposting dukungan tersebut dengan video Trump dengan darah di wajahnya mengepalkan tinjunya setelah beberapa tembakan terdengar di rapat umum Trump di Pennsylvania pada Sabtu.

Postingan tersebut memperkuat pergeseran Musk ke arah politik sayap kanan dan memberikan Trump pendukung penting dalam upayanya untuk kembali ke Gedung Putih pada pemilu 5 November.

"Saya sepenuhnya mendukung Presiden Trump dan berharap pemulihannya cepat," tulis Musk, membuka tab baru di platform media sosialnya X, sebagaimana dilansir Reuters.

“Sang martir masih hidup,” tulisnya, membuka tab baru di postingan selanjutnya, mengutip laporan perdebatan antara pemodal ventura konservatif Peter Thiel dan salah satu pendiri LinkedIn dan megadonor Partai Demokrat Reid Hoffman.

Musk kemudian memposting foto Trump di acara tersebut, diikuti dengan: "Terakhir kali Amerika memiliki kandidat sekuat ini adalah Theodore Roosevelt."

Musk dan perwakilan dari X tidak segera menanggapi permintaan komentar.

 

