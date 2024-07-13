Surface Pro 11 dan Laptop 7 dengan Chip Snapdragon X Elite Meluncur, Intip Spesifikasinya

Surface Pro 11 dan Laptop 7 resmi meluncur di India. (Gizmochina)

JAKARTA - Microsoft akhirnya meluncurkan Surface Pro 11 dan Surface laptop 7di pasar India. Laptop ini dilengkapi prosesor Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus baru dari Qualcomm dan juga menawarkan dukungan Copilot+.

Melansir Gizmochina, Sabtu (13/7/2024), seri Surface terbaru pertama kali diumumkan pada Mei dan kini hadir di India.

Surface Pro merupakan laptop kelas atas terbaru dari raksasa teknologi Amerika tersebut. Laptop itu mengemas desain 2-in-1 karena Surface Pro Flex Keyboard-nya dapat dilepas. Ada juga touchpad haptic yang dapat disesuaikan dan penyimpanan pena terintegrasi.

Laptop ini dilengkapi Snapdragon X Elite atau Snapdragon X Plus dengan Qualcomm Hexagon NPU. Microsotf mengklaim, Surface Pro Edisi ke-11 90 persen lebih cepat dibandingkan Surface Pro 9.

Prosesor ini dipasangkan dengan RAM LPDDR4X hingga 32 GB dan penyimpanan SSD Gen 4 yang dapat dilepas sebesar 1 TB.

Bagian depan menampilkan layar 13 inci, yang dapat ditingkatkan ke panel OLED dengan dukungan HDR. Ini berjalan pada sistem operasi Windows 11 Home.

Pada bagian belakang terdapat kamera 10 megapiksel di bagian belakang, sedangkan di bagian depan terdapat kamera depan quad HD dengan efek AI.

Microsoft telah membuat notebook tersebut menggunakan 72 persen bahan daur ulang dan komponen yang dapat diganti.