Seres Bawa Mobil Konsep Aito M9 di GIIAS 2024, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - PT Sokonindo Automobile melalui brand Seres akan menampilkan SUV Concept Aito M9 untuk pertama kalinya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang berlangsung pada 18-28 Juli. Konsep full-size luxury SUV tersebut dikemas dengan lebih dari 300 fitur cerdas.

SUV Concept Aito M9 ini diperkenalkan sekaligus untuk melihat penerimaan konsumen di Indonesia. Aito M9 merupakan model yang telah dilansir di China dan saat ini mencatat lebih dari 100.000 pesanan.

Pada ajang GIIAS 2024 ini PT Sokonindo Automobile ingin mengundang para pengunjung untuk melihat langsung kecanggihan SUV Concept AITO M9 di booth Seres Hall 3D.

Para pengunjung bisa mencoba fitur cerdas, seperti Intelligent Projection Headlight yang bisa menghasilkan proyeksi visual sebesar 100 inci dari 10 meter. Lalu fitur Automatic Masking Adaptive Matrix Headlights yang merupakan fitur keselamatan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan berkendara bagi pengendara maupun pengemudi lain karena tidak merasa silau pada saat berkendara di malam hari.

Selanjutnya ada fitur Cinema Projection Screen berukuran 32 inci yang bisa berfungsi menjadi bioskop drive-in. Intelligent Acoustic System yang memberikan suara terbaik bahkan bisa digunakan untuk berkaraoke di dalam mobil maupun di luar mobil.

Secara dimensi, Aito M9 memiliki panjang 5.230 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.800 mm dan jarak sumbu roda 3.110 mm.