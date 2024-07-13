Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Pabrik Baterai, Hyundai Siap Hadirkan Mobil Listrik Murah?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |17:55 WIB
Ada Pabrik Baterai, Hyundai Siap Hadirkan Mobil Listrik Murah?
Ada pabrik baterai, Hyundai siap hadirkan mobil listrik murah? (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) membuka peluang untuk meluncurkan mobil listrik dengan harga terjangkau ke pasar. Terlebih dengan telah beroperasinya baterai pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. 

Saat ini, Hyundai menjual Ioniq 5 dan Ioniq 6 di pasar Indonesia. Ioniq 5 paling murah dibanderol Rp722 juta sementara Ioniq 6 dibanderol Rp1,22 miliar. Teranyar, HMID bakal meluncurkan All New Kona Electric dan Ioniq 5 N pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. 

All New Kona Electric bakal dibanderol di harga sekitar Rp500 jutaan. Sementara Ioniq 5 N bakal menyasar harga premium. 

Dengan melihat potensi pasar mobil listrik saat ini dan beroperasinya pabrik mobil listrik berkat kerjasama Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution di bawah bendera PT HLI Green Power, semakin besar kemungkinan bagi Hyundai untuk meluncurkan mobil dengan harga murah. Diketahui, pabrik di Karawang, Jawa Barat itu memiliki kapasitas produksi total 250 ribu per tahun. 

"Bahwa possibility kita bukan hanya tadi Ioniq 5 N yang lebih mahal harganya Ioniq 6 itu ke atas mungkin tapi ke bawah karena pabrik mobil listriknya ada di Indonesia akan semkin besar kemungkinannya," ujar Chief Operating Office (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto, di Pantai Indah Kapuk 2, Jumat (12/7/2024). 

Pihaknya saat ini terus melakukan studi untuk menjangkau segmen potensial sehingga bisa lebih dekat dengan konsumen. Hal ini lantaran market mobil listrik yang trennya terus naik dalam beberapa waktu terakhir. 

 

