HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

8 PO Bus yang Memiliki Penggemar Terbanyak di Sosial Media

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |18:29 WIB
8 PO Bus yang Memiliki Penggemar Terbanyak di Sosial Media
8 Po bus yang memiliki penggemar terbanyak di sosial media. (Instagram/@x.sannzz_)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah perusahaan otobus (PO) telah memiliki pelanggan setia. Bahkan ada sejumlah PO bus yang memiliki banyak penggemar, termasuk di sosial media (medsos). 

Pencinta bus biasanya tergabung ke komunitas. Pencinta bus ini juga terkenal fanatik terhadap PO andalan mereka. 

Sebagai ajang berkomunikasi dan bertukar informasi, mereka biasanya tergabung ke dalam grup di media sosial. Dari sana bisa didapatkan berbagai informasi maupun pengalaman dari pencinta bus. 

PO juga memanfaatkan media sosial, termasuk Facebook untuk menyebarkan informasi, aktivitas, hingga promo. Berikut 8 PO yang memiliki penggemar terbanyak di sosial media, sebagaimana dirangkum Okezone, pada Sabtu (13/7/2024) : 

1. PO Gunung Harta 

Urutan pertama adalah PO Gunung Harta. PO ini dikenal memiliki jumlah penggemar yang besar. PO yang dikenal sebagai dominator di jalur Malang ini memiliki sekitar 96 ribu penggemar. Mereka menamakan dirinya sebagai Gunung Harta Lovers.  

PO ini dicintai oleh para pelanggannya. Salah satu faktornya karena armada Gunung Harta menggunakan sasis premium. 

2. PO Harapan Jaya 

Berikutnya adalah PO Harapan Jaya. PO yang berkantor pusat di Tulungagung, Jawa Timur, ini juga memiliki basis penggemar yang besar.  

PO ini memiliki sekitar 98 ribu penggemar yang tergabung dalam grup komunitas Harjay Mania.  Penggemar dan penumpang PO Harapan Jaya juga dikenal setia. Tak hanya dari Tulungagung, tapi dari sejumlah daerah di Indonesia.

3. PO Primajasa 

Primajasa merupakan PO yang termasuk bagian dari Mayasari Group. PO bus ini juga memiliki basis massa yang besar, termasuk di medsos. Total ada sekitar 115 ribu orang tergabung dalam grup.

Diketahui, Primajasa melayani trayek antarkota dan antarprovinsi, terutama menuju Jawa Barat dan Banten. 

 

Halaman:
1 2
      
