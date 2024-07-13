Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Fortuner Bekas di Indonesia?

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |15:11 WIB
Berapa Harga Mobil Fortuner Bekas di Indonesia?
Berapa harga Fortuner bekas di Indonesia? (Dok Toyota)
JAKARTA - Masih banyak yang mencari informasi mengenai harga mobil Fortuner bekas. Fortuner sendiri merupakan salah satu mobil sport utility vehicle (SUV) yang digemari. 

Mobil SUV ini memiliki  bodi besar dan mesin bertenaga. Dengan bekal ini, Fortuner tangguh segala medan. Hal inilah yang membuat konsumen menggemari Fortuner. 

Dalam eksistensinya di Indonesia, Toyota Fortuner, di mana pertama kali diperkenalkan di Indonesia mulai 2005 yang masih diimpor secara utuh dari Thailand.

Melansir laman Toyota, secara dimensi, Fortuner memiliki panjang 4.795 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.835 mm, serta wheelbase 2.745 mm. 

Toyota Fortuner dilengkapi mesin berkode 2TR-FE yang memiliki kapasitas 2,7 liter. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga hingga 160,7 HP pada 3.400 rpm dengan torsi maksimum 242,2 Nm pada 4.000 rpm.

Sementara pada versi diesel, ada 2 varian mesin. Pertama, mesin kode 2GD-FTV berkapasitas 2,4 liter. Mesin ini bisa menyemburkan tenaga hingga 147,5 hp pada 3.400 rpm dan torsi maksimum 400,1 Nm pada 1.600-2.000 rpm. 

Selanjutnya, mesin berkode 1GD-FTV berkapasitas 2,8 liter. Mesin ini bisa menyemburkan tenaga hingga 201,1 hp pada 3.000-4.000 rpm dengan torsi puncak 499,1 Nm pada 1.600-2.800 rpm. 

Fortuner tersedia dalam 2 opsi penggerak, yaitu 4X2 RWD (rear wheel drive) dan 4X4. Untuk transmisi, Fortuner menawarkan dua pilihan, yaitu manual 6 percepatan dan otomatis 6 percepatan. 

 

