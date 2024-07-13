Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jajal All New Kona Electric, Mobil Listrik Pertama yang Pakai Baterai Lokal 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |18:54 WIB
Jajal All New Kona Electric, Mobil Listrik Pertama yang Pakai Baterai Lokal 
Jajal All New Kona Electric, mobil listrik pertama yang memakai baterai produksi lokal. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) bakal meluncurkan secara resmi All New Kona Electric pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Sebelum meluncurkan secara resmi ke publik, HMID mengajak awak media untuk terlebih dahulu menjajal All New Kona Electric. 

Bertempat di Aloha, Pantai Indah Kapuk 2, Banten, Jumat (12/7/2024), awak media, termasuk Okezone berkesempatan menjajal All New Kona Electric beserta mencoba sejumlah fitur yang disematkan. 

Pada kesempatan ini, dipersiapkan beberapa jenis lintasan, seperti ramp, zig-zag, speed bump, dan acceleration untuk merasakan performa dari all-new KONA. 

All New Kona Electric (Okezone/Erha A Ramadhoni)
All New Kona Electric (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Saat pertama kali masuk ke All New Kona Electrik, tampak head unitnya yang memanjang menyatu dengan speedometer. Head unit tersebut bisa mengoperasikan sejumlah fitur dan juga untuk entertain. Dari sana juga bisa melihat informasi mengenai daya baterai, jarak tempuh, tekanan ban. 

Sementara pada bagian setir terdapat sejumlah tombol, termasuk untuk mode berkendara. Posisi dari balik kemudi juga cukup nyaman.   

Interior All New Kona Electric (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Interior All New Kona Electric (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Selama pengetesan, ada beberapa hal yang dirasakan. Untuk suspensinya dirasakan empuk saat melewati jalanan bergelombang. 

Tidak ada guncangan keras yang berarti dirasakan. Ini bisa membuat penumpang pada khususnya menjadi lebih nyaman dan tidak mabuk perjalanan. 

Mobil listrik baru Hyundai ini juga bisa berakselerasi dengan baik. Tenaga dari mesin khas mobil listrik cukup terasa saat mengetes kecepatannya. Namun, lantaran area yang terbatas, tidak bisa dirasakan dengan maksimal. 

Sementara untuk steering juga responsif ketika melewati sejumlah rintangan. Baik ketika melewati jalanan naik dan turun hingga zig-zag masih bisa mengemudi dengan nyaman. 

 

