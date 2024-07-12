5 Aplikasi Ini Ternyata Bisa Sadap WA Orang Tanpa Ketahuan

JAKARTA - Berikut adalah 5 aplikasi yang bisa sadap WhatsApp orang lain tanpa takut ketahuan. Hingga saat ini WhatsApp terus menjadi perbincangan, sebab aplikasi pengiriman pesan ini nyatanya bisa disadap dengan mudah, bahkan tanpa perlu pengetahuan mendalam tentang aksi menyadap.



Banyak sekali alasan mengapa melakukan sadap WhatsApp orang lain, mulai dari parenting dan memantau seorang anak, pasangan yang curiga, bahkan untuk keperluan pekerjaan. Namun perlu dipertimbangkan untuk melakukannya serta alasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, bahkan penyadapan WhatsApp chat orang lain bisa kalian lakukan tanpa ketahuan, dan kalian bisa memantau chat orang tersebut denga naman.

Oleh sebab itu, berikut adalah 5 aplikasi yang ternyata bisa dapa WA tanpa ketahuan:

1. mSpy

mSpy menjadi salah satu aplikasi penyadapan yang populer bahkan memiliki sederet fiturnya yang super komplit untuk melihat chat seseorang. Kelebihan lain dari aplikasi ini yaitu dapat memantau seluruh aplikasi seperti Facebook, Instagram termasuk WhatsApp.

Jika kalian ingin menyadap WhatsApp seseorang, gunakan aplikasi ini untuk mengakses chat, melacak Lokasi bahkan memantau segala aktivitas WhatsApp dari orang tersebut. Namun sayangnya, untuk menggunakan aplikasi ini kalian perlu membayar untuk berlangganan.

2. Social Spy WhatsApp

Social Spy WhatsApp dapat menjadi pilihan kalian untuk menyadap WhatsApp seseorang tanpa ketahuan, menarik dari aplikasi ini kalian tidak memerlukan memegang ponsel orang yang kalian sadap, dan hanya membutuhkan nomornya.

Aplikasi ini juga dapat diakses melalui website kalian, ketika kalian mengetikkan nomor WhatsApp yang ingin disadap dan tunggu beberapa saat, aplikasi ini akan menampilkan riwayat chat orang yang kalian sadap tersebut.

3. Sniffer

Sniffer merupakan aplikasi yang dapat menyadap aktivitas WhatsApp seseorang, namun aplikasi ini cukup berbeda dari yang lain karena menuntut penyadap untuk menggunakan jaringan yang sama dengan korban WhatsApp yang disadap. Oleh sebab itu, aplikasi ini biasa digunakan oleh para hacker yang memang sudah berpengalaman.

Untuk cara kerjanya sendiri, aplikasi ini dapat menganalisis dan menangkap data yang dikirim melalui suatu jaringan. Melihat hal ini, aplikasi ini dapat digunakan untuk hal penyadapan karena kalian dapat memantau aktivitas WhatsApp orang lain melalui jaringan tersebut.