Samsung Galaxy Buds3 dan Buds3 Pro Meluncur di Indonesia dengan Desain Baru dan Peningkatan Audio, Segini Harganya

JAKARTA – Samsung meluncurkan dua true wireless stereo (TWS) edisi terbarunya, Galaxy Buds3 dan Galaxy Buds3 Pro di event Unpacked di Paris, Prancis, pada 10 Juli 2024. Kini kedua TWS tersebut telah masuk dan diluncurkan bagi konsumen di Indonesia.

Kedua TWS ini hadir dengan desain yang sangat berbeda dengan model yang sebelumnya. Menurut Annisa Maulina, Mobile Experience Product Marketing Samsung Indonesia, ada dua alasan yang mendorong Samsung melakukan perubahan ini.

“Yang pertama terkait kenyamanan, dengan desain yang seperti ini improve (meningkatkan) kenyamanan dalam penggunaan TWS-nya. Yang kedua untuk improve kualitas audionya, karena dengan ini kualitas audio dan mikrofonnya, dan pastinya Galaxy Ai-nya jadi jauh lebih maksimal,” kata Annisa kepada media di acara First Galaxy Hands On di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis, (11/7/2024).

Galaxy Buds3 Series ini juga mendukung fitur Live Translate dan aplikasi Interpreter pada ponsel Samsung dan ekosistem Galaxy. Dengan menggunakan Listening Mode, kita dapat mendengarkan pembicara bahasa asing dengan ponsel Galaxy, dan Galaxy Buds3 kita akan menyediakan terjemahan ke dalam bahasa kita, sehingga kita bisa lebih fokus mendengar pembicara.

Galaxy AI pada Galaxy Buds3 Series menghadirkan fitur Sound Optimization, yang dapat mengidentifikasi suara pembicara dan ambience sekitar, sehingga suara terdengar lebih maksimal. Pada Buds3 Pro, fitur ini juga dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan secara otomatis suara yang terdengar bergantung situasi di sekitar pengguna.

Kedua TWS ini telah memiliki kualitas suara yang jernih dengan bandwidth 16 kHz, dan pada Buds3 Pro sudah dilengkapi dengan dual speaker dan dual amplifier. Samsung mengklaim peningkatan kejernihan suara panggilan atau sound call clarity hingga lebih dari 700 kali, berkat fitur Galaxy AI yang disematkan.