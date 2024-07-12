Apakah Saat Kita Akses WhatsApp Web Akan Ketahuan?

JAKARTA - Berbicara mengenai WhatsApp Web, tentu kita pasti mengetahui bahwa platform satu ini merupakan layanan milik Meta yang dapat diakses di website untuk menghubungkan akun WhatsApp kalian di perangkat lain.

Hadirnya WhatsApp Web sebenarnya cukup bermanfaat, sebab memudahkan kalian mengakses WhatsApp dengan perangkat apapun dan di manapun. Namun, salah satu kekurangannya adalah WhatsApp Web biasa menjadi metode utama untuk menyadap WhatsApp seseorang.

Menyadap dengan WhatsApp Web memerlukan perangkat kalian serta perangkat orang yang disadap dan kode QR. Hanya dengan memindainya, kalian dapat memantau seluruh aktivitas WhatsApp tersebut, mulai dari chat bahkan dapat mengakses seluruh file di dalamnya.

Oleh sebab itu, jika kita mencoba menyadap dan mengakses WhatsApp Web tentu akan ada kemungkinan ketahuan karena kalian harus kontak dengan perangkat orang yang kalian sadap.

Selain itu, menghubungkan akun WhatsApp ke WA Web akan memunculkan notifikasi aktif di perangkat orang yang kalian sadap, tentu bukan hal yang aman jika orang tersebut sadar ada perangkat aktif yang terhubung dengan WhatsApp mereka.

Tak hanya itu, menyadap dengan WhatsApp Web bukan sekadar memantau, tapi kalian memiliki akses kontrol ke WhatsApp orang tersebut, kalian dapat membuka dan membaca bahkan bisa membalas pesan orang di WhatsApp tersebut.

Sehingga hal ini memungkinkan kalian ketahuan ketika mengakses WhatsApp web karena orang yang disadap banyak aktivitas mencurigakan padahal orang tersebut sedang tidak menggunakan WhatsAppnya.

Berikut adalah beberapa hal yang diperhatikan ketika sadap WhatsApp Web agar tidak ketahuan

- Lakukan penyadapan dan scan barcode tanpa ketahuan orang tersebut.

- Ketika sudah terhubung, hindari membuka pesan yang belum dibaca karena WhatsApp Web terskinkronasi ke WhatsApp utama, dan hal ini bisa dicurigai karena orang tersebut belum membuka pesan tersebut.

- Segera keluar WhatsApp Web sekiranya sudah selesai memantau, sebab WhatsApp Web akan memunculkan notifikasi aktif di perangkat WhatsApp utama yang dapat dilihat orang yang disadap.