HOME OTOTEKNO TECHNO

10+ Password Ini Ternyata Sering Dipakai Netizen Indonesia

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:07 WIB
10+ Password Ini Ternyata Sering Dipakai Netizen Indonesia
10+ password ini ternyata sering dipakai netizen Indonesia. (Wired)
A
A
A

JAKARTA - Berikut adalah daftar 10 password yang sering dipakai netizen Indonesia. Jika dari 10 password ini kalian gunakan, tentu hal ini membuktikan bahwa password tersebut umum digunakan serta yang berarti password ini juga memiliki keamanan yang lemah untuk melindungi akun kalian. 

Berbicara mengenai password atau kata sandi, dapat diartikan sebagai kumpulan berbagai karakter yang digunakan untuk verifikasi untuk masuk ke akun kalian. Dalam artian lainnya adalah sebuah karakter yang digunakan untuk mengamankan dan melindungi akun kalian di akses orang lain. 

Jika membahas tentang penggunaan password, yang menjadi alasan mengapa banyak netizen Indonesia menggunakan password umum adalah karena mudah untuk diingat. Namun, pemikiran ini justru salah karena menggunakan password kuat akan melindungi akun kalian dari kejadian tak terduga seperti peretasan. 

Berdasarkan penelitian dan riset melalui laman NordPass terkait risetnya dengan peneliti pihak ketiga tentang basis data yang bocor dan dicuri karena hacker, NordPass menunjukkan bahwa banyak password yang diretas hanya terdiri dari karakter yang sangat umum. 

Salah satu karakter paling umum digunakan di Indonesia adalah penggunaan deretan angka misalnya seperti 12345678 atau menggunakan huruf keyboard yang umum yaitu qwerty.

Berikut adalah  password  lain yang ternyata sering dipakai netizen Indonesia:

1.    123456
2.    12345
3.    12345678
4.    123456789
5.    87654321
6.    112233
7.    123123
8.    11111111
9.    Qwerty
10.    Admin
11.    Bismillah
12.    Rahasia
13.    Katasandi
14.    Bismillah
15.    Iloveyou
16.    Dan lain-lain.

 

