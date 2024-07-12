Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sepanjang PRJ 2024, Penjualan Motor Honda Tembus 5 Ribu Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:18 WIB
Sepanjang PRJ 2024, Penjualan Motor Honda Tembus 5 Ribu Unit
Sepanjang PRJ 2024 penjualan motor Honda tembus 5 ribu unit (Wahana Makmur Sejati)
A
A
A

JAKARTA - Honda melalui PT Wahana Makmur Sejati meramaikan gelaran Jakarta Fair 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 12 Juni-14 Juni. Sepanjang gelaran tersebut, sejumlah motor dihadirkan dengan beragam promo.

Wahana Honda menghadirkan banyak program, seperti potongan harga, hadiah langsung yang bervariasi setiap pembelian unit motor, sampai tambahan tenor 4 kali untuk pembelian secara kredit.

Berlokasi di Open Space, ada beragam fasilitas di booth motor Honda yang tersebar di 10 zona. Zona tersebut terdiri atas racing, lifestyle, urban sport, fashion, youth, big scooter, urban matic & cub, adventure, dan modif corner. Zona terbaru di booth motor Honda kali ini ialah EV Corner.

“PRJ 2024 masih berlangsung, dan waktunya tersisa kurang lebih satu minggu. Tentu promo yang tidak kalah menarik juga kami hadirkan. Konsumen juga bisa merasakan experience yang berbeda lewat 10 zona yang menghadirkan product line up terbaru sekaligus unggulan kami," kata Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita dalam keterangan resmi.

Sepekan menjelang berakhirnya Jakarta Fair 2024, Olivia mengungkapkan Honda telah mencatatkan penjualan yang sangat positif. Tercatat sejak 12 Juni, Wahana Honda mencatatkan penjualan sebanyak 5.000 unit.

 

Halaman:
1 2 3
      
