Sedan Listrik Aion ES Siap Meluncur, Harganya di Bawah Rp400 Juta

Sedan listrik Aion ES siap meluncur, dibanderol di bawah Rp400 juta. (Aion Indonesia)

JAKARTA - Aion Indonesia memperkenalkan mobil listrik terbaru yakni Aion ES jelang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Mobil sedan listrik tersebut dibanderol di bawah Rp400 juta.

Vice President Aion Indonesia, Major Qin, mengatakan Aion ES menawarkan performa tinggi serta kenyamanan dan keamanan. Mobil sedan listrik itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghargai efisiensi dalam mobilitas.

"Peluncuran Aion ES di Indonesia adalah langkah strategis kami untuk memimpin inovasi dalam industri kendaraan listrik. AION ES tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga kenyamanan dan keamanan yang menjadi prioritas kami," kata Major Qin, dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/7/2024).

Head of Marketing Aion Indonesia, Metta Yunita menambahkan, hadirnya Aion ES adalah jawaban terhadap permintaan pasar akan kendaraan listrik yang canggih dan praktis.

"Aion ES dirancang untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen urban dengan gaya hidup dinamis yang menghargai setiap proses pencapaian kehidupan dan keseimbangan antara fungsi, gaya dan fitur modern. Kendaraan ini mendukung produktivitas sehari-hari," tuturnya.

Aion ES ditenagai motor listrik 100 kW setara 135 HP dan torsi 225 Nm. Sedan listrik ini dibekali baterai yang mampu menjangkau jarak hingga 442 km.

Aion ES dilengkapi jok kulit mewah dan bagasi luas berkapasitas 450 liter.