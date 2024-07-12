Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Selain Mobil Baru, Apa Saja yang Bisa Ditemui di GIIAS 2024?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:53 WIB
Selain Mobil Baru, Apa Saja yang Bisa Ditemui di GIIAS 2024?
A
A
A

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 bakal digelar di ICE BSD, Tangerang pada 18-28 Juli mendatang. Sepanjang pameran ini pengunjung bakal bisa menemui mobil-mobil baru hingga konsep. Selain mobil, ada hal lain yang bisa ditemui pengunjung pada GIIAS 2024.

Project Director GIIAS 2024, Sri Vista Limbong mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan serangkaian kegiatan hingga fasilitas untuk menyambut pengunjung.

“Kami telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan dan fasilitas yang akan membuat para pengunjung GIIAS 2024 merasakan momen yang tidak terlupakan selama berkunjung. Kami siap menyambut para otomotif antusias untuk datang dan berkunjung di GIIAS 2024,” ujar Sri Vista Limbong dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/7/2024).

Pada pameran ini pengunjung dapat melihat sejumlah merek global. Total ada 55 brand yang meramaikan GIIAS 2024. Rinciannya, ada 30 merek kendaraan penumpang, 5 merek kendaraan komersial dan 20 merek sepeda motor berpartisipasi pada GIIAS 2024.

Selain itu, pengunjung bisa menyoroti perkembangan dalam teknologi otomotif, termasuk mobil listrik, kendaraan ramah lingkungan, dan solusi mobilitas masa depan. Pengunjung akan mendapatkan edukasi tentang kemajuan dalam efisiensi energi, keamanan, dan konektivitas dalam berbagai kendaraan yang dipamerkan.

Pengunjung juga memiliki kesempatan untuk mencoba langsung berbagai model kendaraan di area test drive. Di area yang berada sepanjang 26.000 meter persegi di loading dock hall 1 sampai 10 ini pengunjung dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, dan fitur kendaraan secara langsung sebelum membuat keputusan pembelian.

Pengunjung juga bisa melihat mobil konsep dengan sejumlah inovasi yang dihadirkan peserta pameran.

Selain itu, GIIAS 2024 kembali menjadi tuan rumah bagi lebih dari 40 kendaraan yang akan di luncurkan pertama kali mulai dari World Premier, Asian Premier dan Indonesian Premier.

Halaman:
1 2
      
