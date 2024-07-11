Hadir Dengan Segudang Fitur AI Canggih, Intip Harga Samsung Galaxy Z Flip6 dan Fold6

JAKARTA – Samsung telah meluncurkan Galaxy Z Flip6 dan Galaxy Z Fold6 pada event Unpacked di Paris, Prancis pada 10 Juli 2024. Kedua ponsel lipat premium ini kaya dengan fitur AI yang didukung oleh Galaxy AI, yang terkait dengan ekosistem Galaxy Samsung.

Galaxy Z Fold6 hadir dengan desain yang lebih ramping dan ringan dengan layar utama 7,6” yang luas, memberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai hal mulai dari membuat catatan, menonton film, bermain game, hingga menggambar.

Sementara Galaxy Z Flip6 hadir dengan sejumlah peningkatan, yang terlihat pada performa dan desain yang lebih ringan serta bezel yang lebih stylish. Meski masih menggunakan Flex Display dengan ukuran dan resolusi yang sama seperti iterasi sebelumnya, kehadiran fitur Galaxy AI semakin meningkatkan pengalaman menggunakan Galaxy Z Flip6.

Berbicara mengenai fitur Galaxy AI, kedua ponsel ini memiliki fitur-fitur tersebut, yang menambah pengalaman dan kemudahan pengguna.

Note Assist, Transcript Assist, memberikan kemudahan dalam berbagai pekerjaan, seperti catatan otomatis hingga merangkum dokumen yang panjang. Circle to Search dan Web Search membantu pencarian informasi yang kita inginkan sehingga bisa didapat lebih cepat dan mudah.

Fitur Sketch to Image sangat menyenangkan untuk digunakan karena kita dapat mengubah coretan sederhana menjadi gambar yang keren dengan bantuan Galaxy AI.

Live Translate menjadi fitur Galaxy AI unggulan lainnya yang ada pada Galaxy Z Fold6 dan Galaxy Z Flip6. Dengan fitur ini kita dapat mendengar terjemahan kata-kata bahasa asing yang didengar secara real time. Fitur ini telah mendukung terjemahan dalam 16 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya.