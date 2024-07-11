Inilah Cara Hapus Penyimpanan Penuh di HP Samsung

JAKARTA - Berikut adalah cara mengatasi dan menghapus penyimpanan yang penuh di HP Samsung. Penyimpanan penuh dapat terjadi jika kalian sering mengunduh aplikasi, foto, video bahkan jarang untuk membersihkan file sampah yang ada di HP Samsung kalian.

Selain itu, penyimpanan yang penuh di HP Samsung tentu akan membuat kinerja HP kalian menjadi turun, mulai dari performa yang melambat bahkan dapat menganggu aktivitas penggunaan di HP Samsung kalian.

Hal ini akan mengganggu aktivitas kalian, penyimpanan penuh akan membuat keterbatasan mulai dari kesulitan untuk mengunduh aplikasi baru, menyimpan file dokumen, bahkan kalian tidak bisa memotret maupun merekam video jika penyimpanan di HP Samsung kalian penuh.

Jangan khawatir, sebab ada beberapa cara untuk hapus penyimpanan penuh di HP Samsung, simak penjelasan berikut ini:

Cara menghapus penyimpanan penuh pada HP Samsung:

1. Menghapus file cache aplikasi

Cache adalah data atau file sampah maupun file sementara yang tentu dapat dihapus, jika kalian jarang membersihkan cache tentu akan menumpuk dan memakan ruang penyimpanan di HP Samsung kalian.

Buka pengaturan di HP Samsung kalian, lalu gulir layar dan ketuk menu “Aplikasi”

Selanjutnya pilih aplikasi yang ingin dihapus cachenye.

Dari beberapa opsi, ketuk pada opsi “penyimpanan” atau storage

Lalu dibawah kanan klik ikon “hapus cache” atau clear cache

Kalian dapat mengulangi kegiatan ini di setiap aplikasi HP Samsung kalian..

2. Menghapus aplikasi

Mengatasi penyimpanan penuh dapat kalian lakukan dengan menghapus beberapa aplikasi yang sebetulnya jarang ataupun tidak pernah kalian gunakan untuk membebaskan ruang penyimpanan HP Samsung kalian.