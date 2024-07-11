JAKARTA - Berikut adalah cara mengatasi dan menghapus penyimpanan yang penuh di HP Samsung. Penyimpanan penuh dapat terjadi jika kalian sering mengunduh aplikasi, foto, video bahkan jarang untuk membersihkan file sampah yang ada di HP Samsung kalian.
Selain itu, penyimpanan yang penuh di HP Samsung tentu akan membuat kinerja HP kalian menjadi turun, mulai dari performa yang melambat bahkan dapat menganggu aktivitas penggunaan di HP Samsung kalian.
Hal ini akan mengganggu aktivitas kalian, penyimpanan penuh akan membuat keterbatasan mulai dari kesulitan untuk mengunduh aplikasi baru, menyimpan file dokumen, bahkan kalian tidak bisa memotret maupun merekam video jika penyimpanan di HP Samsung kalian penuh.
Jangan khawatir, sebab ada beberapa cara untuk hapus penyimpanan penuh di HP Samsung, simak penjelasan berikut ini:
1. Menghapus file cache aplikasi
Cache adalah data atau file sampah maupun file sementara yang tentu dapat dihapus, jika kalian jarang membersihkan cache tentu akan menumpuk dan memakan ruang penyimpanan di HP Samsung kalian.
Mengatasi penyimpanan penuh dapat kalian lakukan dengan menghapus beberapa aplikasi yang sebetulnya jarang ataupun tidak pernah kalian gunakan untuk membebaskan ruang penyimpanan HP Samsung kalian.