Ini Cara Mengatasi Nomor Kontak Tidak Muncul di WhatsApp

Ilustrasi: cara mengatasi nomor kontak yang di Whatsapp (Freepik)

JAKARTA - Ini cara mengatasi nomor kontak tidak muncul di Whatsapp. Perhatikan dengan seksama agar dapat mengatasi kendalanya dengan mudah.

Dalam beberapa kasus nomor kontak yang baru disimpan tidak dapat muncul di Whatsapp. Sehingga saat membuka aplikasi hanya menampilkan nomornya saja tanpa ada nama seperti yang telah disimpan sebelumnya.

Berikut ini cara mengatasi nomor kontak tidak muncul di Whatsapp:

1. Cari kontak

Sebelum melakukan langkah-langkah lain, ada baiknya untuk mencoba mencarinya di kolom pencarian kontak terlebih dahulu. Berikut adalah tata caranya.

Masuk ke kolom chat atau panggilan pada aplikasi Whatsapp

Setelah itu, ketik nama ataupun nomor kontak yang sudah disimpan

Nantinya, akan muncul hasil pencarian yang dimaksud.

2. Cek izin Aplikasi

Jika cara pertama gagal, maka pengguna perlu mengecek izin aplikasi yang diberikan. Bisa saja, Whatsapp tidak diberi izin untuk mengakses kontak. Berikut adalah cara mengecek dan memperbaikinya.

Masuk ke menu pengaturan telepon, lalu masuk ke menu "Izin Aplikasi"

Pada bagian aplikasi Whatsapp, pastikan bahwa telepon memberikan izin kepada Whatsapp untuk mengakses kontak.