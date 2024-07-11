Samsung Galaxy Z Fold6 Hadir Lebih Tipis dan Ringan dengan Banyak Fitur AI

PARIS - Samsung Galaxy Z Fold6 diluncurkan di event Unpacked di Paris, Prancis dengan penampilan yang lebih tipis dan lebih ringan dan rasio aspek baru untuk layarnya. Penampulan perangkat lipat premium Samsung ini juga mengemas performa yang lebih tangguh yang ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 3, yang mendukung fitur-fitur AI.

Dilansir GSM Arena, perubahan paling penting yang dibawa oleh Galaxy Z Fold6 bisa dibilang adalah aspek rasio layar sampulnya yang baru dan sedikit berbeda. Ini masih bukan sesuatu yang bisa Anda sebut konvensional, namun rasio 22,1:9 jauh lebih baik daripada 23,1:9 pada model sebelumnya.

Diagonal tampilan cover juga meningkat sedikit menjadi 6,3", dikombinasikan dengan aspek baru, menghasilkan pertumbuhan ukuran yang layak dengan mengorbankan bezel.

Galaxy Fold6 lebih pendek 1,5 mm dan lebih lebar 2,9 mm saat dibuka (1 mm dalam mode dilipat) dibandingkan Galaxy Fold5. Ponsel ini juga lebih tipis 0,5 mm saat dibuka (1,3 mm saat dilipat), namun yang lebih penting, lebih ringan 14g dari pendahulunya. Faktanya, dengan berat 239g, ini mendekati perangkat lipat paling ringan yang pernah ada dan juga hanya 7g lebih berat daripada Galaxy S24 Ultra.

Engselnya juga telah didesain ulang, dan Samsung bahkan memasang vapor chamber 1,6x lebih besar, dibandingkan Fold5, untuk lebih meningkatkan pembuangan panas. Fold6 juga bersertifikat IP48 - perlindungan debu menjadi yang pertama di antara perangkat lipat. Tentu saja, ini hanya menjamin perlindungan dari partikel padat yang berukuran lebih dari 1 mm, tapi itu masih lebih baik dari apa pun yang kami miliki hingga saat ini.

Di bagian dalam, Anda mendapatkan layar lipat 7,6 inci (atau Infinity Flex, demikian Samsung menyebutnya) dengan aspek 20,9:18. Layar utama dan layar penutup adalah Dynamic AMOLED 2X dengan kecepatan refresh adaptif 120 Hz. bagian belakang ponsel (saat dilipat) memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 2.