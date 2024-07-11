Galaxy Z Flip6 Resmi Meluncur, Lebih Cerdas dan Bertenaga dengan Peningkatan pada Kamera

PARIS – Samsung resmi meluncurkan ponsel lipat premium Galaxy Z Flip6 pada event Unpacked 2024 yang berlangsung di Paris, Prancis, 10 Juli 2024. Iterasi terbaru dari Seri Galaxy Z Flip ini lebih ramping, ringan, tangguh dibanding pendahulunya, dan mendapatkan peningkatan pada sistem kamera serta kehadiran AI.

Dilansir GSM Arena, Galaxy Z Flip6 ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 untuk Galaxy, untuk memproses berbagai tugas AI, dengan didukung RAM 12GB, yang merupakan peningkatan dari pendahulunya. Ponsel ini hadir dengan pilihan penyimpanan 256GB dan 512GB.

Kamera utama telah ditingkatkan menjadi sensor 50MP (lensa f/1.8 85° dengan OIS), yang memberikan 2x zoom dalam sensor, dan bisa ditambah dengan AI zoom, yang dapat diperbesar hingga 10x. Ponsel ini masih menggunakan kamera ultra lebar 12MP (123°) seperti edisi sebelumnya, begitu pula kamera selfie 10MP (1,22µm, 85°).

Layar utama kini berupa panel LTPO (1-120Hz), namun tetap mempertahankan diagonal 6,7 inci dan resolusi FHD+. Flex Display memiliki ukuran dan resolusi yang sama seperti sebelumnya, 3,4” 720 x 748 piksel, dan masih berjalan pada 60Hz. Ini bisa mencapai 1.600 nits dalam mode kecerahan tinggi.

Zoom Otomatis adalah fitur bertenaga AI untuk Mode Fleksibel (yaitu saat menggunakan ponsel setengah terlipat sehingga berfungsi sebagai tripodnya sendiri). Fitur ini secara otomatis memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan framing terbaik untuk pengambilan gambar tanpa kendali langsung Anda, sehingga memungkinkan foto grup hands-free. Nightography telah diperluas untuk mendukung video HDR. Fitur pemrosesan gambar tingkat lanjut tersedia dari dalam aplikasi Instagram.

Fitur AI lainnya juga menggunakan Flex Display, misalnya fitur Suggested Replies yang menyarankan balasan terhadap pesan yang masuk sehingga Anda tidak perlu membuka ponsel atau mengetik jawaban dalam keadaan ponsel tertutup. Flex Display juga dapat menampilkan notifikasi dari Samsung Health. Widget baru telah ditambahkan untuk penyesuaian lebih lanjut dan Anda dapat mengaktifkan beberapa widget secara bersamaan.