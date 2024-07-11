Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Galaxy Z Flip6 Resmi Meluncur, Lebih Cerdas dan Bertenaga dengan Peningkatan pada Kamera

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |07:26 WIB
Galaxy Z Flip6 Resmi Meluncur, Lebih Cerdas dan Bertenaga dengan Peningkatan pada Kamera
Samsung Galaxy Z Flip6.
A
A
A

PARIS – Samsung resmi meluncurkan ponsel lipat premium Galaxy Z Flip6 pada event Unpacked 2024 yang berlangsung di Paris, Prancis, 10 Juli 2024. Iterasi terbaru dari Seri Galaxy Z Flip ini lebih ramping, ringan, tangguh dibanding pendahulunya, dan mendapatkan peningkatan pada sistem kamera serta kehadiran AI.

Dilansir GSM Arena, Galaxy Z Flip6 ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 untuk Galaxy, untuk memproses berbagai tugas AI, dengan didukung RAM 12GB, yang merupakan peningkatan dari pendahulunya. Ponsel ini hadir dengan pilihan penyimpanan 256GB dan 512GB.

Kamera utama telah ditingkatkan menjadi sensor 50MP (lensa f/1.8 85° dengan OIS), yang memberikan 2x zoom dalam sensor, dan bisa ditambah dengan AI zoom, yang dapat diperbesar hingga 10x. Ponsel ini masih menggunakan kamera ultra lebar 12MP (123°) seperti edisi sebelumnya, begitu pula kamera selfie 10MP (1,22µm, 85°).

Layar utama kini berupa panel LTPO (1-120Hz), namun tetap mempertahankan diagonal 6,7 inci dan resolusi FHD+. Flex Display memiliki ukuran dan resolusi yang sama seperti sebelumnya, 3,4” 720 x 748 piksel, dan masih berjalan pada 60Hz. Ini bisa mencapai 1.600 nits dalam mode kecerahan tinggi.

Zoom Otomatis adalah fitur bertenaga AI untuk Mode Fleksibel (yaitu saat menggunakan ponsel setengah terlipat sehingga berfungsi sebagai tripodnya sendiri). Fitur ini secara otomatis memperbesar dan memperkecil untuk mendapatkan framing terbaik untuk pengambilan gambar tanpa kendali langsung Anda, sehingga memungkinkan foto grup hands-free. Nightography telah diperluas untuk mendukung video HDR. Fitur pemrosesan gambar tingkat lanjut tersedia dari dalam aplikasi Instagram.

Fitur AI lainnya juga menggunakan Flex Display, misalnya fitur Suggested Replies yang menyarankan balasan terhadap pesan yang masuk sehingga Anda tidak perlu membuka ponsel atau mengetik jawaban dalam keadaan ponsel tertutup. Flex Display juga dapat menampilkan notifikasi dari Samsung Health. Widget baru telah ditambahkan untuk penyesuaian lebih lanjut dan Anda dapat mengaktifkan beberapa widget secara bersamaan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/54/3065483/kantor_samsung-Z6xG_large.jpg
Samsung Pertimbangkan PHK 30% Karyawan Seluruh Dunia, Kemungkinan Mulai Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/57/3059120/samsung_galaxy_watch7-qKla_large.jpg
Tak Hanya untuk Olahraga, Samsung Galaxy Watch7 Bisa Bantu Gen Z Jaga Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053797/samsung_galaxy_ring-rXbl_large.jpg
Jika Samsung Galaxy Ring Rusak, Apa Bisa Diperbaiki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047342/samsung_pamer_kemampuan_live_translate_saat_olimpiade_paris_2024-ezvD_large.jpg
Samsung Pamer Kemampuan Fitur Live Translate saat Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/57/3047101/samsung_galaxy_s24_fe-5fYL_large.jpg
Bocoran Baru Samsung Galaxy S24 FE yang Bakal Meluncur, dari Desain hingga Prosesor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045490/samsung_solid_state_battery-7cog_large.jpg
Samsung Bikin Baterai Mobil Listrik dengan Jarak Tempuh 900 Km, Ngecas Hanya 9 Menit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement