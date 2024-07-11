Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Umumkan Bakal Hapus Postingan yang Menyerang Zionis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:39 WIB
Meta Umumkan Bakal Hapus Postingan yang Menyerang Zionis
Meta.
A
A
A

JAKARTA – Raksasa media sosial Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram mengumumkan perluasan kebijakan ujaran kebenciannya dengan melarang referensi yang menghina atau mengancam “Zionis” dalam kasus di mana istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada orang Yahudi atau Israel dan bukan pendukung gerakan untuk mendirikan pemerintahan Yahudi. Menurut Meta, kebijakan baru ini dirancang untuk mencegah penggunaan kata “Zionis” sebagai cara untuk mengekspresikan “pandangan antisemit” terhadap orang Yahudi dan Israel.

Menyadari beragam interpretasi historis dan modern terhadap istilah "Zionis", Meta menekankan pentingnya membedakan antara diskusi politik yang “sah” dan retorika berbahaya yang ditujukan kepada individu.

Setelah berkonsultasi dengan lebih dari 145 pakar, Meta memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap konten yang “mendorong stereotip antisemit, menghasut kejahatan, atau menyangkal keberadaan orang Yahudi atau Israel dengan kedok mengkritik ‘Zionis’.”

Meskipun perusahaan tersebut akan menghapus postingan yang membuat “perbandingan yang tidak manusiawi atau menyerukan tindakan yang merugikan dengan menggunakan istilah ‘Zionis’,” diskusi yang berkaitan dengan gerakan politik Zionis itu sendiri akan tetap diizinkan di platformnya, tambah raksasa media sosial tersebut sebagaimana dilansir Anadolu.

Meta telah menjadi sasaran kritik karena pendekatannya terhadap konten dari Timur Tengah, dengan kekhawatiran yang muncul mengenai penindasan konten pro-Palestina dan inkonsistensi dalam menegakkan kebijakan ujaran kebencian di Facebook.

Praktik moderasi konten dan pengambilan keputusan Meta telah mendapat sorotan karena kurangnya transparansi dan pengawasan eksternal, terutama setelah ujaran kebencian tidak terdeteksi dalam iklan dan postingan, termasuk konten yang memicu kekerasan dan genosida terhadap kelompok etnis.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
media sosial Israel META
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177793//rafah_gaza-kXai_large.jpg
Media: Tuduh Hamas Langgar Gencatan Senjata, Israel Lancarkan Serangan Udara ke Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177615//truk_bantuan_ke_gaza-EFZV_large.jpg
Bantuan Terhambat Disalurkan ke Gaza Utara lantaran Rute Ditutup dan Jalan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435//pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177399//gaza-Ei1R_large.jpg
Langgar Gencatan Senjata, Serangan Israel Tewaskan Warga Palestina di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177273//greta_thunberg-8Lvt_large.jpg
Greta Thunberg Dipukuli, Ditendang, dan Dihina Selama Lima Hari di Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177243//tentara_israel_matan_angrest-wGLl_large.jpg
Pengakuan Tentara Israel yang Disandera Hamas: Diberi Taurat dan Alat untuk Berdoa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement