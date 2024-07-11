Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chery Masih Tunggu Insentif untuk Luncurkan Mobil Hybrid

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |17:38 WIB
Chery Masih Tunggu Insentif untuk Luncurkan Mobil Hybrid
Chery masih tunggu insentif sebelum luncurkan mobil hybrid. (Chery)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah produsen mobil di Indonesia menantikan regulasi insentif untuk mobil hybrid. Kebijakan ini dinilai akan memberikan dampak besar bagi industri otomotif Tanah Air.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia tengah merumuskan regulasi yang tepat untuk mobil hybrid yang juga memiliki dampak besar dalam mengurangi emisi. Namun, aturan tersebut hingga saat ini masih digodok.

Sebagai produsen yang meramaikan mobil listrik, Chery siap membawa mobil hybrid ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun, Chery juga masih menantikan insentif mobil hybrid dari pemerintah. 

Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik bertenaga baterai yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Insentif yang diterima pun beragam, dari bebas melintas di wilayah ganjil genap, hingga PPN 10 persen ditanggung pemerintah.

"Insentif pemerintah tentunya juga kita nantikan. Karena itu akan ada keuntungan yang cukup besar ya buat konsumen," Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia Mohamad Ilham Pratama kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Karena mobil listrik pun dengan adanya insentif, (itu) keuntungan besar buat konsumen. Termasuk plug-in hybrid pun kita bisa harapkan ada insentif juga. Tapi di luar itu, kita tetap ingin membawa (mobil) plug-in hybrid kita," lanjutnya.

Ia memastikan, membawa mobil hybrid ke Indonesia sudah ada dalam road map Chery. Hanya saja pihaknya masih melakukan riset kapan waktu yang tepat untuk meluncurkan model tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171916/chery_tiggo_8_csh-KRhL_large.jpg
Viral Tiggo 8 CSH Mati Mendadak, Chery Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170372/chery_tiggo_cross_csh-L3u0_large.jpg
Banyak Model Baru Meluncur tapi Penjualan Turun, Ini Kata Chery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170217/chery_tiggo_8_csh-8UzR_large.jpeg
Tiggo 8 CSH Mendadak Hilang Tenaga, Chery Sebut Tak Perlu Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169680/chery_tiggo_8_csh-34oW_large.jpg
Ramai Tiggo 8 CSH Mendadak Hilang Tenaga, Ini Kata Chery 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157619/chery_tiggo_cross_sport-wtPU_large.jpg
Chery Tiggo Cross Sport dan CSH Hybrid Meluncur di GIIAS 2025, Harga Mulai Rp299 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154260/chery_daftarkan_mobil_pikap_double_cabin-ncgS_large.jpg
Diam-Diam Chery Daftarkan Mobil Pikap Double Cabin di Indonesia, Siap Saingi Triton-Hilux
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement