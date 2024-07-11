Jelang GIIAS 2024, Ini 5 Tips untuk Beli Mobil Baru

JAKARTA – Ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli dimanfaatkan masyarakat untuk membeli mobil baru. Pasalnya, pada pameran tersebut, biasanya ada model mobil baru yang diluncurkan atau promo yang menarik.

Namun, sebelum memutuskan membeli mobil, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal. Ini agar pembeli bias memboyong mobil yang tepat sesuai kebutuhan.

“Memutuskan membeli mobil baru butuh beragam pertimbangan namun semua itu bisa direncanakan. Menjelang GIIAS 2024, sejumlah masyarakat sudah memiliki rencana untuk pembelian. Agar calon pelanggan lebih mudah menjatuhkan pilihan paling tepat, kami memberikan panduan termudah dan komprehensif,” tutur 4W Marketing Director PT SIS, Harold Donnel, dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Perbedaan kebutuhan setiap calon pelanggan turut berpengaruh pada pemilihan mobil. Berikut tips untuk membeli mobil baru :

1. Sesuai Budget

Keberagaman pilihan mobil baru menyajikan fungsi, teknologi maupun fitur yang terkadang menggiurkan, tetapi hanya menjadi pelengkap dari kebutuhan dasar. Sebelum memutuskan membeli mobil baru, sebaiknya pahami inti kebutuhan dasar dan rencana penggunaannya karena dapat berpengaruh pada anggaran yang akan dikeluarkan. Pastikan dana tabungan bisa dialokasikan untuk uang muka ditambah asuransi, hingga pelunasan yang bisa dilakukan secara tunai atau melalui cicilan. Setelah itu, buatlah daftar pilihan mobil sesuai kriteria kebutuhan dan anggaran agar lebih mudah melakukan seleksi.

2. Riset Sebelum Membeli

Perkembangan media saat ini memudahkan pencarian informasi mengenai ulasan dan rekomendasi dari mobil secara lebih objektif. Riset melalui media berguna untuk mendapatkan berbagai sudut pandang baik dari fitur, teknologi, fungsi, biaya, hingga jaminan purna jual sebagai tambahan bahan pertimbangan. Di tengah maraknya isu hoax karena kemudahan masyarakat untuk mengakses internet, sangat penting memperhatikan sumber bacaan ketika melakukan riset agar informasi diterima secara valid. Suzuki menyarankan para calon pelanggan untuk mempercayakan artikel ulasan dari media ternama serta teruji kredibilitasnya.