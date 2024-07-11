Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jelang GIIAS 2024, GWM Kenalkan SUV Rakitan Lokal Haval Jolion Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |13:23 WIB
Jelang GIIAS 2024, GWM Kenalkan SUV Rakitan Lokal Haval Jolion Hybrid
Jelang GIIAS 2024, GMW kenalkan SUV rakitan lokal Haval Jolion Hybrid (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - GWM Indonesia memperkenalkan mobil SUV terbarunya yakni Haval Jolion HEV di Jakarta, Rabu (10/7/2024). Mobil tersebut diperkenalkan jelang gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang pada 18-28 Juli.

Sebelum GIIAS, GWM Haval Jolion HEV dipamerkan untuk publik di kawasan Chilax Sudirman pada 7-14 Juli 2024.

GWM Haval Jolion HEV akan menjadi SUV terbaru yang dihadirkan oleh GWM ke Indonesia, dan menjadi bukti keseriusan GWM dalam mendukung transisi energi baru di Indonesia. Mobil ini sudah dirakit lokal di Wanaherang, Jawa Barat.

"Komitmen jangka panjang GWM di Indonesia berfokus pada pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (NEV). Oleh karena itu, kami selalu mengobservasi tren otomotif dan kebutuhan konsumen untuk menghadirkan produk yang tepat ke pasar Indonesia," ujar General Manager GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Kami yakin kehadiran GWM Haval Jolion HEV akan menjadi kendaraan yang tepat bagi mereka yang ingin menjajal kendaraan teknologi Hybrid,” tuturnya.

GWM Haval Jolion HEV merupakan mobil SUV yang didesain untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia. GWM Haval Jolion HEV menawarkan kombinasi efisiensi bahan bakar, performa tinggi, dan kenyamanan maksimal. Ditenagai oleh teknologi hybrid, SUV ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga efisien.

 Dengan fitur-fitur keamanan terdepan dan desain interior yang modern serta nyaman, GWM Haval Jolion HEV siap menemani setiap perjalanan penggunanya.

Halaman:
1 2
      
