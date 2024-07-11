Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perbandingan Harga Mobil Xpander dan Porsche

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |07:57 WIB
Perbandingan Harga Mobil Xpander dan Porsche
Ilustrasi: Perbandingan harga mobil Xpander dan Porsche (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga mobil Xpander dan Porsche yang memiliki banyak peminat bagi pencinta otomotif. Kedua jenis kendaraan ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pergi bersama keluarga.

Terlebih, Xpander dan Porsche juga memiliki desain mobil yang cukup mewah. Sayangnya, ada perbedaan harga mobil keduanya yang perlu dipahami oleh calon pembeli.

Berikut perbandingan harga mobil Xpander dan Porsche:

- Harga mobil Xpander

Dengan berbagai pilihan varian dan harga yang kompetitif, Mitsubishi Xpander terus menjadi salah satu opsi yang menarik bagi konsumen di pasar otomotif Indonesia. Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk memiliki MPV yang stylish dan berkualitas, Xpander bisa menjadi pilihan yang tepat

1. GLX M/T: Rp 217.800.000

2. GLS M/T: Rp 234.300.000

3. EXCEED M/T: Rp 242.800.000

4. GLS A/T: Rp 245.300.000

5. EXCEED A/T: Rp 253.200.000

6. SPORT M/T: Rp 261.200.000

7. SPORT A/T: Rp 271.200.000

8. ULTIMATE A/T: Rp 275.100.000

9.Premium Package A/T: Rp 292.700.000

10. Cross A/T: Rp 282.700.000

11. Cross M/T: Rp 272.700.000

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement