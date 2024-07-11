Perbandingan Harga Mobil Xpander dan Porsche

JAKARTA - Perbandingan harga mobil Xpander dan Porsche yang memiliki banyak peminat bagi pencinta otomotif. Kedua jenis kendaraan ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pergi bersama keluarga.

Terlebih, Xpander dan Porsche juga memiliki desain mobil yang cukup mewah. Sayangnya, ada perbedaan harga mobil keduanya yang perlu dipahami oleh calon pembeli.

Berikut perbandingan harga mobil Xpander dan Porsche:

- Harga mobil Xpander

Dengan berbagai pilihan varian dan harga yang kompetitif, Mitsubishi Xpander terus menjadi salah satu opsi yang menarik bagi konsumen di pasar otomotif Indonesia. Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk memiliki MPV yang stylish dan berkualitas, Xpander bisa menjadi pilihan yang tepat

1. GLX M/T: Rp 217.800.000

2. GLS M/T: Rp 234.300.000

3. EXCEED M/T: Rp 242.800.000

4. GLS A/T: Rp 245.300.000

5. EXCEED A/T: Rp 253.200.000

6. SPORT M/T: Rp 261.200.000

7. SPORT A/T: Rp 271.200.000

8. ULTIMATE A/T: Rp 275.100.000

9.Premium Package A/T: Rp 292.700.000

10. Cross A/T: Rp 282.700.000

11. Cross M/T: Rp 272.700.000