Perbandingan Harga Mobil Bekas Ferrari di Indonesia dengan Malaysia, Mana yang Lebih Murah?

JAKARTA - Perbandingan harga mobil bekas Ferrari di Indonesia dengan Malaysia, mana yang lebih murah? Hal ini perlu diketahui oleh pecinta mobil. Terlebih Ferrari merupakan jenis kendaraan yang sangat mewah.

Hal ini membuatnya harganya sangat mahal bagi yang ingin memilikinya. Namun, di Malaysia malah mobil bekas Ferarri tidak terlalu mahal.

Lantas berapa perbandingan harga mobil bekas Ferrari di Indonesia dengan Malaysia, mana yang lebih murah? Dalam video kreator konten otomotif Fitra Eri membedah harga Ferarri yang diselenggarakan oleh Eurokars Ferrari, distributor Ferrari di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Eurokars Ferrari memamerkan dua unit Ferrari bekas. Diantaranya Ferrari F80 Tributo dan Ferrari SF90 Stradale. Ferrari F80 Tributo, yang memiliki jarak tempuh 300 kilometer dan diproduksi pada tahun 2022, masih dijual seharga Rp 12 miliar.

Harga Ferrari SF90 Stradale bekas juga fantastis. Mobil sport yang diproduksi pada tahun 2023 dan hanya memiliki jarak tempuh 60 kilometer itu dijual seharga Rp 16,5 miliar.

Sedangkan, mobil Ferrari bekas di Malaysia, perbedaannya sangat mencolok. Menurut situs Carlist, Ferrari SF90 Stradale tahun 2023 dijual seharga 3,68 juta ringgit atau sekitar Rp 12,2 miliar. Begitu juga dengan Ferrari F80 Tributo bekas yang dijual 1,88 juta ringgit atau sekitar Rp 6,2 miliar.

Sementara itu, Ferrari merupakan salah satu merek mobil sport mewah dunia yang terkenal dengan kemewahan serta desainnya yang unik dan keren. Mobil Ferrari bagi kalangan tertentu menjadi koleksi mobil mewah, sekaligus untuk keperluan transportasi sehari-hari.