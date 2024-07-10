Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

9 Cara Memperbaiki HP Samsung yang Mati Total

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |08:05 WIB
9 Cara Memperbaiki HP Samsung yang Mati Total
Ilustrasi ponsel. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak penjelasan berikut terkait 9 cara memperbaiki dan mengatasi ketika HP Samsung kalian sedang mati total. Terlebih, HP yang mati total dapat menganggu aktivitas penggunaan gadget bahkan ketika sedang dalam keadaan genting.

HP Samsung yang tiba tiba mati total tentu sangat membuat khawatir penggunanya, bayangkan bagaimana jika HP tersebut ternyata sulit untuk dinyalakan kembali. Banyak faktor mengapa HP bisa mati, mulai dari kehabisan baterai, lag, bahkan kerusakan di sistem HP Samsung kalian.

Namun jangan khawatir, nyatanya ada beberapa alternatif cara yang mungkin dapat kalian gunakan untuk memperbaiki HP Samsung yang mati total kembali ke keadaan semula.

Dilansir dari berbagai sumber Rabu (10/07/2024) berikut adalah 9 cara memperbaiki HP Samsung yang mati total:

9 Cara Memperbaiki HP Samsung yang Mati Total:

1. Menekan Lama Tombol Power

Cara ini dapat kalian lakukan sebagai alternatif pertama ketika HP Samsung tiba tiba mati total. Jika kalian merasa HP Samsung kalian tidak memiliki permasalahan namun seketika mati total, kalian dapat mencoba menyalakan kembali HP dengan tombol power.

Untuk menyalakan kembali HP Samsung kalian, kalian dapat memanfaatkan tombol power di HP Samsung, cukup tekan dan tahan tombol power tersebut selama 5-15 detik. Setelah itu tunggu sesaat sambil menekan dan apakah HP Samsung akan kembali menyala.
 

2. Mengisi Baterai HP

Alternatif lain bisa dengan mengisi baterai HP kalian, terkadang HP Samsung mati total dapat disebabkan karena baterai yang habis serta penggunaan HP yang sebenarnya cukup intens. Mengisi baterai dapat menjadi solusi untuk memuat ulang dan menyalakan kembali HP kalian.

Ketika kalian menggunakan cara ini dan layar HP yang mati total mulai menampilkan pengisian baterai, mungkin kalian dapat menunggu beberapa saat setelah itu menyalakan kembali HP melalui tombol power.

 

      
