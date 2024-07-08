Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Inilah Cara Sadap WhatsApp Lewat Email Terbaru 2024

Redaksi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |15:41 WIB
Inilah Cara Sadap WhatsApp Lewat Email Terbaru 2024
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Berikut adalah beberapa cara sadap WhatsApp lewat email terbaru 2024. Email adalah metode pengiriman pesan secara digital dengan koneksi, misalnya seperti kotak pos dalam bentuk digital. Dengan metode sadap ini, nyatanya kalian bisa mengetahui riwayat chat WhatsApp seseorang.

WhatsApp saat ini menjadi salah satu aplikasi perpesanan yang populer, hadir dengan sederet fiturnya yang sangat fleksibel dan sederhana digunakan. Bahkan, WhatsApp juga telah terintegrasi dengan berbagai platform salah satunya adalah email untuk sadap WhatsApp ini.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kegiatan sadap WhatsApp melalui email adalah cara ilegal, hal ini berkaitan terhadap pelanggaran hak privasi dan pelanggaran hukum di negara kalian. sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang terkait alasan-alasan menyadap WhatsApp orang lain.

Berikut adalah beberapa cara sadap WhatsApp lewat email terbaru 2024:

1. Cara Sadap WhatsApp melalui Google Mail (GMAIL)

  • Pertama, buka aplikasi WhatsApp orang yang akan disadap tanpa ketahuan.
  • Lalu klik titik tiga di kanan atas, dan buka menu “settings” atau pengaturan.
  • Setelah itu, pilih dan buka menu dengan tulisan “chat” lalu klik pada opsi “riwayat chat” selanjutnya pilih opsi “ekspor chat”
  • Selanjutnya pilih satu atau beberapa chat yang ingin di ekspor di layar. Kalian juga bisa memilih apakah chat tersebut di ekspor dengan atau tanpa media (foto/video)
  • Setelah memilih, tunggu proses inisialisasi. Lalu akan muncul berbagai pilihan dan pilih pengiriman atau ekspor melalui aplikasi GMAIL.
  • Saat terbuka aplikasi GMAIL, masukkan email kalian untuk menerima ekspor chat dari HP korban yang disadap, dan klik kirim.
  • File ekspor chat terkirim dengan bentuk zip, kalian bisa langsung ekstrak file tersebut di perangkat kalian dengan mudah untuk membaca riwayat pesan WhatsApp target kalian.
     

Halaman:
1 2 3
      
