Melalui Kemitraan, Telkomsel Dorong Digitalisasi dan Inklusivitas Keuangan di Bali

NUSA DUA – Telkomsel Enterprise, yang merupakan unit bisnis dari Telkomsel mengumumkan kemitraan strategis dengan PT USSI, yang merupakan perusahaan terkemuka di bidang dalam pengembangan solusi teknologi informasi untuk lembaga keuangan mikro. Kemitraan yang diresmikan di Nusa Dua, Bali ini juga juga melibatkan sinergi langsung dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh Bali, dengan tujuan menyediakan solusi telekomunikasi dan keuangan yang inklusif, inovatif, dan transformatif.

Kemitraan strategis antara Telkomsel, PT USSI, dan LPD Provinsi Bali, yang diresmikan pada Jumat, (5/7/2024) ini ditetapkan dalam kerangka sinergi korporasi dan retail untuk mempercepat implementasi platform Gerai Pintar dengan solusi end-to-end yang disediakan oleh Telkomsel, termasuk konektivitas jaringan yang andal dan platform pembayaran digital yang aman. PT USSI akan menyediakan perangkat lunak dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional. Sementara LPD Provinsi Bali, yang kini memiliki lebih dari 2,2 juta nasabah, akan berperan sebagai stakeholder utama lembaga keuangan desa adat.

“Kerja sama ini mencerminkan komitmen Telkomsel untuk mendorong transformasi digital di ekosistem bisnis Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui penyediaan solusi telekomunikasi dan teknologi finansial yang terpadu bersama PT USSI serta pemanfaatan jaringan layanan LPD Provinsi Bali kami berharap dapat menghadirkan kontribusi yang bermakna dalam mempercepat inklusi keuangan.

“Dengan kemitraan bersama korporasi dan retail ini sebagai kerangka contoh bagi inisiatif serupa di seluruh Indonesia, Telkomsel akan terus berinovasi menghadirkan solusi yang relevan untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Direktur Utama Telkomsel, Nugroho dalam keterangan pers.

Sementara itu, CEO USSI Group Maman Tirta Rukmana menambahkan, “Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk memperluas jangkauan solusi teknologi kami ke lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia. Kami optimis bahwa dengan dukungan Telkomsel dan LPD Provinsi Bali kami dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali.”