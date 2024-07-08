3 Rekomendasi Smartphone OPPO Terbaik, Harga Hanya Rp2 Jutaan!

JAKARTA - Pada era sekarang yang serba digital ini, smartphone menjadi salah satu barang penting yang harus dimiliki, bahkan bisa dikatakan tidak bisa lepas dari kehidupan. Tidak hanya sebagai alat berkomunikasi, smartphone juga digunakan sebagai media hiburan, sarana mendapat informasi, hingga untuk bekerja. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki smartphone mumpuni yang bisa menunjang kebutuhan sehari-hari.

Saat ini tersedia berbagai merek smartphone dengan bermacam fitur dan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Tidak perlu takut merogoh kocek yang dalam, Anda dapat memilih OPPO sebagai smartphone andalan.

OPPO hadir dengan harga sekitar Rp2 jutaan, namun dilengkapi dengan desain stylish, ruang penyimpanan yang besar, dan fitur ciamik. Berikut 3 rekomendasi smartphone OPPO harga Rp2 jutaan yang bisa jadi pilihanmu!

1. HP OPPO A58

Smartphone ini memiliki desain glowing silk yang stylish. Tampil dengan warna yang berkilau dan bersinar, OPPO A58 juga memiliki tekstur sutra satin yang mewah hasil desain dari OPPO Glow dengan warna hitam bersinar dan hijau bercahaya. Tidak hanya itu, lengkungan elegan yang dimilikinya pun terasa pas dan nyaman di genggaman.

Dilengkapi layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi 2400 x 1080 (FHD), hingga kecerahan mencapai 680 nits akan membuat Anda merasakan pengalaman visual yang maksimal.

Menariknya, dari segi audio, Anda bisa meningkatkan audio hingga mencapai 200 persen untuk headset dan 300 persen untuk speaker. Jadi, Anda bisa mendengarkan audio dengan lebih jelas.

Dari segi penyimpanan, OPPO A58 ini memiliki chipset MediaTek Helio G58 dengan RAM 6GB + 128GB atau 8GB + 128GB.