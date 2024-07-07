Advertisement
TECHNO

Viral Aplikasi SiPEPEK Pemkab Cirebon Jadi Olok-Olok, Netizen: Kaya Ga Ada Singkatan Lain Aja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |19:19 WIB
Viral Aplikasi SiPEPEK Pemkab Cirebon Jadi Olok-Olok, Netizen: Kaya Ga Ada Singkatan Lain Aja
Laman SiPEPEK Pemkab Cirebon.
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi pengentasan kemiskinan pemerintah Kabupaten Cirebon (Pemkab) Cirebon menjadi viral dan bahan olok-olok netizen karena namanya yang dianggap tidak senonoh. Pasalnya, aplikasi ini diberi nama SiPEPEK, yang mirip dengan kata untuk menyebut alat kelamin perempuan.

Pemerintah Cirebon dalam laman resminya menyebut SiPEPEK sebagai sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Disebutkan bahwa Pepek/Pepeg dalam bahasa Cirebon artinya Lengkap/Komplit.

Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Pepek berarti kemaluan perempuan, sehingga nama aplikasi ini banyak menjadi sorotan netizen.

“Viral Nama Unik SiPEPEK dliuncurkan Pemkab Cirebon” demikian tulisan pada gambar yang diunggah akun Instagram @lambe_turah. Unggahan ini segera mendapat reaksi dari netizen, sebagian besar mengkritik penggunaan nama tersebut.

“Ada banyak singkatan, kenapa mesti pakai ini sih,” komentar pengguna b****s.

