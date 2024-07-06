Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Masih Ingat Honda Kirana? Kini Hadir Kembali dengan Mesin Injeksi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |18:20 WIB
Masih Ingat Honda Kirana? Kini Hadir Kembali dengan Mesin Injeksi
Honda Dream 125 (Greatbiker)
JAKARTA - Pencinta motor lawas Honda pasti tak asing dengan Kirana yang melegenda pada '90-an. Kini, motor tersebut hadir kembali menggunakan teknologi modern, dengan tetap mempertahankan desain awal.

Melansir Greatbiker, Honda Kamboja merilis Dream 125 2024 atau dikenal Honda Kirana di Indonesia. Motor ini hadir dengan tampilan yang sama persis dengan model terhadahulu.

Honda Dream 125 2024 hadir dengan bodi klasik, yakni motor bebek dengan fairing. Namun, motor ini tampil elegan dengan aksen emas pada logo depan dan striping yang memberikan kesan modern.

Fitur kekinian juga terpancar dari penggunaan lampu depan atau headlamp LED. Hal ini memberikan pencahayaan yang lebih baik, terlebih reflektor Honda Dream 125 cukup besar sehingga memberikan pantulan cahaya yang lebar.

Untuk mempertahankan kesan klasik, motor ini menggunakan velg jari-jari ring 17 yang dibalut ban ukuran 60/100 di depan dan 70/100 di belakang. Sistem pengereman juga masih menggunakan tromol pada depan dan belakang.

Klaster instrumen juga masih mengusung gaya lama, yaitu menggunakan analog. Kaki-kakinya menggunakan suspensi teleskopik di depan dan dua shockbreaker di belakang yang bisa diatur dalam 3 level.

 

