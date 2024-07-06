Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yamaha Luncurkan Motor Listrik Baru, Jarak Tempuhnya 65 Km

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |10:39 WIB
Yamaha Luncurkan Motor Listrik Baru, Jarak Tempuhnya 65 Km
Motor listrik Yamaha EMF (Yamaha Taiwan)
A
A
A

JAKARTA - Yamaha Taiwan telah meluncurkan motor listrik terbaru untuk pasar lokal yakni EMF 2024. Motor itu memiliki desain yang unik dan jarak tempuh menjanjikan. Sekali isi ulang penuh baterai bisa tembus 65 kilometer (km).

Melansir laman resmi Yamaha Taiwan, EMF merupakan singkatan dari Electro Motive Fighter. Sebenarnya, motor ini sudah meluncur dua tahun lalu, hanya saja saat ini mendapatkan beberapa penyegaran.

Secara tampilan, Yamaha EMF memiliki desain yang simpel dengan bentuk fascia yang mengotak. Dikombinasi dengan model setang telanjang, ini membuat motor tersebut tampak seperti robot.

Sementara bagian belakang terlihat simpel dengan spakbor kecil sebagai tempat memasang pelat nomor. Desain joknya juga dibuat sederhana, tapi tetap elegan dengan penggunaan dua warna yang menyerupai warna bodi.

Untuk memberikan pencahayaan yang baik, motor listrik ini dilengkapi lampu depan berteknologi LED proyektor sebanyak dua buah. Pencahayaan lainnya juga sudah menggunakan LED, seperti lampu rem dan sein.

Soal dimensi, Yamaha EMF 2024 memiliki ukuran panjang 1.740 mm, lebar 765 mm, tinggi 1.110 mm, jarak sumbu roda 1.305 mm, tinggi tempat duduk 785 mm, dan bobot 113 kg (termasuk baterai). Motor listrik ini sudah dilengkapi fitur pengereman cakram di depan dan belakang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173292//motor_listrik_yamaha-pqv3_large.jpg
Motor Listrik Yamaha Neos Wara-Wiri di Jalanan Jakarta, Siap Dipasarkan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172235//yamaha_xmax_connect_tech_max_2025-8o7s_large.jpeg
Yamaha Luncurkan Xmax Connected TechMAX 2025 dengan Harga Khusus di IMOS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169736//yamaha_yzr_m1_bermesin_v4_untuk_motogp-eGJC_large.jpg
Yamaha Luncurkan Motor Bermesin V4 untuk MotoGP, Lebih Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169341//yamaha-r6bY_large.jpg
Yamaha Mulai Studi Tukar Baterai Motor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/15/3168281//motor_listrik_yamaha_cuxie-b4a1_large.jpg
Motor Listrik Baru Yamaha Meluncur, Jarak Tempuh 83 Km Dibanderol Rp33 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/53/3163982//yamaha_fascino-eHcV_large.jpg
Yamaha Luncurkan Motor Hybrid Baru, Harganya Mulai Rp14 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement