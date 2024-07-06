Yamaha Luncurkan Motor Listrik Baru, Jarak Tempuhnya 65 Km

Yamaha Taiwan telah meluncurkan motor listrik terbaru untuk pasar lokal yakni EMF 2024. Motor itu memiliki desain yang unik dan jarak tempuh menjanjikan. Sekali isi ulang penuh baterai bisa tembus 65 kilometer (km).

Melansir laman resmi Yamaha Taiwan, EMF merupakan singkatan dari Electro Motive Fighter. Sebenarnya, motor ini sudah meluncur dua tahun lalu, hanya saja saat ini mendapatkan beberapa penyegaran.

Secara tampilan, Yamaha EMF memiliki desain yang simpel dengan bentuk fascia yang mengotak. Dikombinasi dengan model setang telanjang, ini membuat motor tersebut tampak seperti robot.

Sementara bagian belakang terlihat simpel dengan spakbor kecil sebagai tempat memasang pelat nomor. Desain joknya juga dibuat sederhana, tapi tetap elegan dengan penggunaan dua warna yang menyerupai warna bodi.

Untuk memberikan pencahayaan yang baik, motor listrik ini dilengkapi lampu depan berteknologi LED proyektor sebanyak dua buah. Pencahayaan lainnya juga sudah menggunakan LED, seperti lampu rem dan sein.

Soal dimensi, Yamaha EMF 2024 memiliki ukuran panjang 1.740 mm, lebar 765 mm, tinggi 1.110 mm, jarak sumbu roda 1.305 mm, tinggi tempat duduk 785 mm, dan bobot 113 kg (termasuk baterai). Motor listrik ini sudah dilengkapi fitur pengereman cakram di depan dan belakang.