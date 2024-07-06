Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hadir di GIIAS 2024, Ini Spesifikasi Mazda CX-3

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |19:31 WIB
Hadir di GIIAS 2024, Ini Spesifikasi Mazda CX-3
Spesifikasi Mazda CX3 (MPI)
A
A
A

JAKARTAMazda CX-3 menjadi tulang punggung penjualan brand tersebut di Indonesia sejak diluncurkan pada 2017. Bahkan pada 2023,  Mazda CX-3 bahkan menyumbang hampir 35% dari keseluruhan penjualan.

Setelah beberapa tahun tak mengalami penyegaran, pada Februari 2024 kemarin Mazda CX-3 hadir sejumlah peningkatan. Mazda CX-3 yang hadir dalam dua varian, yaitu 1.5 Sport dan 2.0 Pro mengalami perubahan dari eksterior hingga fitur.

Varian 1.5 Sport diperuntukkan konsumen yang mengutamakan kelincahan dan efisiensi bahan bakar. Sementara varian 2.0 Pro diperuntukkan konsumen yang menginginkan pengalaman berkendara lebih bertenaga dengan fitur premium.

Pada varian 2.0 Pro ubahan terlihat dari eksterior mencakup desain atap two-tone dan velg didesain seolah palang yang dipilin, sehingga menambah kesan dinamis.

Untuk interiornya, Mazda CX-3 dibalut jok kulit pada varian 1.5 Sport, dan kombinasi kulit dan suede dengan aksen Arrow Pattern pada varian 2.0 Pro. Panel dasbor dan door trim pada 1.5 Sport menggunakan suede, sementara pada 2.0 Pro menggunakan kulit dengan aksen dot pattern.

Selain itu, sejumlah fitur terdapat pada  CX-3, yaitu sunroof, auto dimming interior mirror, auto headlamp, dan auto wiper. Fitur lainnya pada Mazda CX-3 adalah G-Vectoring Control, yang meningkatkan responsivitas.

Untuk dapur pacunya, Mazda CX-3 varian 1.5 Sport dilengkapi mesin SKYACTIV-G 1.5L yang menghasilkan tenaga sebesar 111 PS dan torsi 144 Nm. Varian 2.0 Pro dilengkapi mesin SKYACTIV-G 2.0, dengan tenaga mencapai 149 PS dan torsi 195 Nm.

 

Halaman:
1 2
      
