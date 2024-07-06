GIIAS 2024, Mazda Bawa Compact SUV Andalannya CX-3

JAKARTA – Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar pada 18-28 Juli di ICE BSD, Tangerang, dimanfaatkan brand otomotif untuk memamerkan mobil terbaru atau model unggulan. Mazda Indonesia juga akan memamerkan mobil unggulannya pada GIIAS 2024. Mazda bakal membawa model yang menjadi tulang punggung penjualannya yakni CX-3.

Di GIIAS 2024, yang akan berlangsung pada 18-28 Juli 2024, Mazda CX-3 hadir dengan berbagai penawaran, mulai dari special sales deals, free Dash Cam Recorder dan merchandise eksklusif dari Mazda Curated, serta voucher belanja VIVERE, dan lainnya. Booth Mazda berada di Hall 7A bakal menempati

"Mari bergabung dengan kami di GIIAS 2024 untuk merasakan pengalaman berkendara unik ala Jinba Ittai bersama Mazda,” kata Marketing & Communications General Manager PT Eurokars Motor Indonesia selaku Agen Pemegang Merk (APM) Mazda di Indonesia, Pramita Sari, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2017, Mazda CX-3 berkembang menjadi salah satu kontributor penting bagi penjualan Mazda di Indonesia. Pada 2023, Mazda CX-3 bahkan menyumbang hampir 35% dari keseluruhan penjualan.

Pada Februari 2024, Mazda CX-3 hadir dengan penampilan terbaru serta sejumlah peningkatan pada bagian eksterior dan interiornya. Mazda CX-3 hadir dalam 2 varian, yaitu 1.5 Sport dan 2.0 Pro.

Varian 1.5 Sport diperuntukkan bagi konsumen yang mengutamakan kelincahan dan efisiensi bahan bakar, dan 2.0 Pro bagi konsumen yang menginginkan pengalaman berkendara lebih bertenaga dengan fitur premium.

Pada varian 2.0 Pro, peningkatan pada sisi eksterior mencakup desain atap two-tone dengan warna hitam berkilau, signature wing dan grille hitam, serta cladding hitam berkilau. Velg didesain seolah palang yang dipilin, sehingga menambah kesan dinamis.