Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024, Mazda Bawa Compact SUV Andalannya CX-3

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |16:16 WIB
GIIAS 2024, Mazda Bawa Compact SUV Andalannya CX-3
Mazda CX3 (Mazda)
A
A
A

JAKARTA – Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar pada 18-28 Juli di ICE BSD, Tangerang, dimanfaatkan brand otomotif untuk memamerkan mobil terbaru atau model unggulan. Mazda Indonesia juga akan memamerkan mobil unggulannya pada GIIAS 2024. Mazda bakal membawa model yang menjadi tulang punggung penjualannya yakni CX-3.

Di GIIAS 2024, yang akan berlangsung pada 18-28 Juli 2024, Mazda CX-3 hadir dengan berbagai penawaran, mulai dari special sales deals, free Dash Cam Recorder dan merchandise eksklusif dari Mazda Curated, serta voucher belanja VIVERE, dan lainnya. Booth Mazda berada di Hall 7A bakal menempati

"Mari bergabung dengan kami di GIIAS 2024 untuk merasakan pengalaman berkendara unik ala Jinba Ittai bersama Mazda,” kata Marketing & Communications General Manager PT Eurokars Motor Indonesia selaku Agen Pemegang Merk (APM) Mazda di Indonesia, Pramita Sari, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2017, Mazda CX-3 berkembang menjadi salah satu kontributor penting bagi penjualan Mazda di Indonesia. Pada 2023, Mazda CX-3 bahkan menyumbang hampir 35% dari keseluruhan penjualan.

Pada Februari 2024, Mazda CX-3 hadir dengan penampilan terbaru serta sejumlah peningkatan pada bagian eksterior dan interiornya. Mazda CX-3 hadir dalam 2 varian, yaitu 1.5 Sport dan 2.0 Pro.

Varian 1.5 Sport diperuntukkan bagi konsumen yang mengutamakan kelincahan dan efisiensi bahan bakar, dan 2.0 Pro bagi konsumen yang menginginkan pengalaman berkendara lebih bertenaga dengan fitur premium.

Pada varian 2.0 Pro, peningkatan pada sisi eksterior mencakup desain atap two-tone dengan warna hitam berkilau, signature wing dan grille hitam, serta cladding hitam berkilau. Velg didesain seolah palang yang dipilin, sehingga menambah kesan dinamis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650//mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252//mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174971//mazda-oTAq_large.jpg
Pabrik Mazda di Jabar Mulai Beroperasi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174843//mazda-aSko_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Mazda Siapkan Seluruh Model untuk Tes Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173929//giias_bandung_2025-tS2g_large.jpg
GIIAS Bandung 2025, Ada Diskon BBnKB 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447//mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement